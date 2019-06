'La confianza hay que agradecerla dentro de la cancha': C. Zapata

Cristian Zapata, quien apenas disputó 4 minutos en el Mundial de Rusia, volvió a la Selección tras la convocatoria de Carlos Queiroz para enfrentar la Copa América de Brasil 2019, con base en ello, el zaguero mostró su alegría, analizó los rivales y sabe que tendrá una competencia difícil para hacerse con el puesto de titular.



En primera instancia, Zapata se refirió al equipo y a cómo se siente el grupo para disputar el torneo en tierras brasileras, donde se espera cumplir un buen papel: “El equipo está muy bien, estamos muy motivados y viene una Copa América bastante difícil. Estamos trabajando día a día para llegar de la mejor manera”.

Posteriormente, se mostró feliz por el regreso, pero aseguró que eso hay que demostrarlo dentro de la cancha: “Estoy muy contento por la confianza pero eso hay que agradecerlo dentro de la cancha. Me pone muy contento volver, hace rato no venía a la Selección y reencontrarme con ellos siempre será una alegría, así como lo es vestir la camiseta”.



Entonces, analizando un poco la convocatoria, hizo énfasis en la zona en la que se desempeña, donde un nombre como Lucumí fue la sorpresa: “Nos pone contentos la llegada de Lucumí a la Selección, a todos los recibimos con los brazos abiertos y siempre es para aportar a la Selección. Jerry y Dávinson tienen buen nivel. Seguramente se dará una linda competencia por el lugar, pero lo importante es que todos aquí somos una familia y luchamos por el bien de la Selección”.



Refiriéndose a lo que viene, a partir de aquí, para la Selección, remarcó: “Para Colombia lo importante es que ir partido a partido, se viene una Copa América difícil, como ya se sabe. Así que ahora pensamos en el partido frente a Argentina, que es el primer partido, nuestra cabeza y nuestra mente están en ese juego”.



Luego pasó a analizar a Queiroz y al grupo de 23 convocados: “Es un profe que sabe mucho, con mucha experiencia y, por lo que he hablado, transmite mucho profesionalismo y muchas cosas buenas para los jugadores. Nosotros estamos fuertes, estamos trabajando y estamos motivados para afrontar esta Copa América que seguramente nos fortalecerá”.



Y concluyó refiriéndose a los rivales que enfrentarán: “Son rivales difíciles: Argentina, Paraguay y Catar son rivales difíciles, que juegan bien, por eso hay que pensar en ir partido a partido”.