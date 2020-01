Vientos de crisis en Federación de Fútbol: renuncia e investigaciones

Lejos de empezar el año en calma, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha tenido que sortear situaciones inesperadas que provocarían una crisis, no deportiva sino administrativa.

El episodio de la renuncia de César Pastrana, el pasado miércoles, al Comité Ejecutivo de la FCF, abrió un gran interrogante alrededor del ambiente interno de la entidad.



Su declaración en el VBar de Caracol Radio no admite discusión: "Me voy porque no me siento cómodo con las actuaciones y toma de decisiones de la Federación Colombiana de Fútbol", dijo.



¿Qué decisiones le molestan? ¿Cuáles son las 'formas' que no admite? El hoy exdirectivo de la Federación no abundó en detalles y eso abrió paso a la especulación, que no tiene que ir muy lejos en el tiempo y pasa por la tensa relación que mantienen muchas de las cabezas del balompié colombiano.

Pastrana adelantó que tiene una oferta para volver a dirigir un equipo en Colombia, tras su exitosa experiencia con Independiente Santa Fe, y que analiza también una posibilidad en el exterior. Su futuro será el fútbol, como anunció en su carta de renuncia.



Pero lo que deja en la FCF es un problema mayúsculo, que podría crecer con la casi segura renuncia de Jaime Pineda, quien también dejaría de ser parte del Comité Ejecutivo. El dirigente del Once Caldas pidió una licencia de tres meses, que se cumplirían en el mes de marzo, pero se espera que oficialice su salida antes, teniendo en cuenta el pésimo ambiente interno que generó tras un incidente que involucró a Roberto Rodríguez, presidente del Real San Andrés, y a Eduardo Méndez, actual máximo jefe de Independiente Santa Fe.



Todavía se recuerda la fiesta en Cartagena, ofrecida por él mismo tras el Sorteo de la Copa América 2020, en diciembre pasado, cuando se habría insultado con Rodríguez y habría hecho duros señalamientos a Méndez, a quien llamó "abogado de mafiosos y bandidos".



Trascendió tras aquel escándalo un mensaje que Pineda le habría enviado a Ramón Jesurun, presidente de la FCF, en el que insistiría en esa diferencia con Méndez: "¿Los empresarios nos dejamos acorralar por los abogados de los bandidos? Nunca aceptaré que Eduardo Méndez me diga que ha sido abogado de los bandidos más grandes del país", decía un aparte. Esta situación que le creó un muy mal ambiente con sus colegas en la Federación y la Dimayor, lo cual precipitaría su salida. Solo falta la formalización, según se sabe.



Suenan para llegar a los cargos de Pastrana y Pineda, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, Juan Fernando Mejía, del Deportivo Cali, y Carlos Orlando Ferrerira, directivo de Alianza Petrolera.

Escándalo de boletería, en el trasfondo



La tensa situación derivada de las renuncias en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, se hace más visible si se suman las investigaciones por presunta corrupción en la venta de boletería de los partidos de la Selección Colombia previo al Mundial de Rusia 2018.



Ramón Jesurún y Álvaro González siguen ejerciendo sus cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio analiza sancionarlos, a ellos, a otros directivos, a las empresas que vendieron las boletas y a la propia FCF, según informó en su momento el diario El Tiempo.



Las denuncias, que han sido tajantemente desmentidas por los mencionados dirigentes, han llegado a los estrados judiciales, donde hay denuncias contra Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor y actual jefe máximo del Atlético Huila, quien habló de posibles sobornos por la adjudicación de los contratos de boletería.



La situación general es complicada en la FCF, que este año tendrá en lo deportivo importantes retos, como el inicio de la Eliminatoria a Catar 2022 y la Copa América en Colombia y Argentina.