El debate por Salcedo: ‘A Reyes le falta gallardía, profesionalismo'

En plena sequía goleadora de la Selección Colombia Sub 20 y con el Mundial de Polonia a solo unos meses, llama la atención que se descarten delanteros como Eddie Salcedo, jugador del Inter, con formación y experiencia europea, que valdría la pena, al menos, revisar.

Sin embargo, es un hecho que el técnico Arturo Reyes no lo evaluará, tal como dejó claro en una reciente entrevista, en la que dijo que el joven, de 17 años, no quiso jugar para el país. De hecho, lo trató de mentiroso y aseguró que lo contactó personalmente y que no obtuvo respuesta.







“Lo que sucede es que cuando se trata de un menor de edad las maneras cambian, no es igual con un profesional mayor de edad. Eddie es un niño que creció fuera de Colombia y gracias a las decisiones que se han tomado él está donde está ahora”, dijo Antonio Salcedo, padre del delantero, en diálogo con FUTBOLRED.



“¿Cómo llamas mentiroso a un menor de edad que depende de sus papás? Es una falta de respeto del entrenador. No puede dañar la imagen de un jugador de esa manera, es una falta de gallardía y de profesionalismo lo que están haciendo”, se quejó.



El padre de Salcedo reconoció que Reyes habló con su hijo por WhatsApp pero dijo que no fue nunca un acercamiento formal, que a él no lo llamaron a pesar de encontrarse en Colombia por esos días y que su sensación fue de falta de seriedad de parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF): “Se aprovecharon de la emoción del niño y no vi seriedad. Lo contactó Jeison Murillo a través de amigos suyos en Inter, nada con el club. No se manejaron bien las situaciones. Debió ser alguien de la Federación. Yo soy hincha a morir de mi selección pero tengo la obligación de buscar un proyecto estable para mi hijo, no puedo ser hincha, tengo que ser papá. Todos sabemos cómo se manejan las inferiores en Colombia, mi hijo acá (en Italia) tiene un desarrollo muy estable y para someterlo a eso de no saber si se convoca o no, sería irresponsable”.



Precisamente, el jugador está concentrado con Italia: “le ofrecen todas las garantías, estamos muy contentos, le han dado el valor que merece y seguramente al cumplir 18 años pueda decidir él mismo”, añadió.



Y es que los jugadores, al cumplir 18 años, pueden elegir de manera independiente el país que quieren representar.



¿Existe alguna opción de que prefiera a Colombia? “El fútbol da muchas vueltas pero la situación es que fue él (Arturo Reyes) quien cerró las puertas con esa entrevista, él no podía expresarse así, debe saber que fallaron los modos, no puede echarle la responsabilidad y la culpa de las fallas a una charla con un menor de edad”, concluyó el padre.