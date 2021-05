Reinaldo Rueda sobre caída de Copa América en Colombia: 'dolió mucho'

El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, se refirió a la pérdida de la sede de Copa América que el país organizaría en conjunto con Argentina. La crisis social que vive Colombia y las manifestaciones que se han extendido por más de un mes, llevaron a cerrarle la puerta a este importante torneo a nivel de selecciones. ¿Cómo lo tomaron en la tricolor?

"Esto es muy complejo para nosotros. Es un golpe durísimo para el fútbol colombiano, no haber podido realizar la Copa América como lo soñábamos. Tener que declinar dolió mucho y ahora no sabemos a dónde organizar el viaje. Todo lo que habíamos adelantado en las sedes se perdió, así que seguimos a la expectativa de lo que decida Conmebol y poder cumplir con la Selección. Ojalá que después de estas dos fechas de clasificatoria podamos hacer un torneo como lo requiere la Copa América", manifestó Rueda.



Rueda continuó: "hay que esperar primero que se confirme la Copa América. Estamos con esa expectativa y ansiedad, es lo que siente uno y lo que sienten los jugadores. Estamos con esa incertidumbre por todo lo que estamos viviendo en Sudamérica", haciendo referencia no solo a lo que se vive en Colombia sino también al aumento de casos Covid-19 en Argentina, donde se realizaría la Copa en su totalidad. El rechazo generalizado por la realización del torneo, en medio de tanta crisis, lo tiene el vilo.



El seleccionador nacional también se refirió a esa "presión" con la que juega el organizador de la Copa, ¿ahora sin sede, el panorama cambió? "Nos colocamos la camiseta con responsabilidad; es un desafío, así que la presión nos la colocamos nosotros mismos. Se quiere ganar siempre y se quiere dejar algo. Esperamos que la Copa se haga en las mejores condiciones, y que haber perdido la sede no sea disculpa para no exigirnos y lograr esa meta".