Gavy Santos, jugadora de River, habló de Sel. Colombia: 'obligatorio'

Este viernes se inicia en Colombia la Copa América Femenina 2022 y la tricolor debutará en el Pascual Guerrero de Cali ante Paraguay. A propósito del torneo de selecciones, FUTBOLRED dialogó con Gavy Santos, central colombiana que estuvo en proceso con la tricolor, que conoce a buena parte de la plantilla, y que ahora brilla en el fútbol argentino con River Plate.

Gavy valoró el trabajo de preparación que se realizó en la selección y se mostró confiada en que el título se quede en casa. ¿Cómo se ve desde afuera la Selección Colombia y qué dicen en Argentina? La excapitana de Atlético Huila no se guardó nada.



“Se hizo un buen fogueo y ese tipo de preparación nunca lo tuvimos antes, ni siquiera se tenían partidos amistosos y ahora todas las fechas FIFA pudieron jugar y más ese cierre ante Estados Unidos deja un buen balance de como está el equipo. La mayoría vienen activas tanto en la liga de Colombia como por fuera y ha sido importante para darle ese nivel a la selección. También se mantuvo una base importante y va a servir muchísimo”.



La defensora de River aseguró que Colombia tendrá la obligación de clasificar al Mundial y no solo por ser sede. “Las expectativas siempre serán altas. Siendo sede y teniendo la preparación y el fogueo, yo creo que se vuelve obligatorio por todo ese proceso que se viene dando, y lo ratificó la Sub-17 y la Sub-20, ambas clasificando. Sabemos que tienen las condiciones, las capacidades y el talento para hacerlo. Creo que se va a clasificar, tengo la fe y confío en las jugadoras que están”.



¿Qué tan duro la tiene Colombia en su grupo? La central tolimense está convencida de que los partidos de fogueo permitieron consolidar el equipo y que se tiene con qué avanzar a la siguiente fase. “El grupo que le tocó a Colombia creo que es más asequible, el otro quedó más duro. A pesar de que son rivales fuertes, un rival a tener en cuenta diría que Chile porque viene de un buen proceso y las han apoyado bastante, vienen con fogueos internacionales y creo que será un buen rival para Colombia”.



Gavy se refirió a la convocatoria y a las ausencias: “La convocatoria ha venido siendo la misma, no varía mucho el grupo y hay por lo menos una base sólida. Siempre van a faltar algunas jugadoras como el caso de Isabella Echeverry y Natalia Gaitán creo daban peso y experiencia, pero también hemos visto que las que están han podido estar a la altura y ser importantes para el equipo. Desde la Copa América pasada no quedaron muy bien y se han mentalizado desde hace meses en el objetivo de ganar el título. Siendo la sede es una motivación extra y hay muy buen equipo para hacerlo”.



Gavy Santos en Sel. Colombia. Foto: Archivo FCF

De igual manera, la jugadora colombiana contó que ha compartido con la mayoría de las convocadas. Con Daniela Montoya, Carolina Arias y Catalina Usme, por mencionar algunas, compartió en la tricolor. En Atlético Huila se coronó campeona continental junto a Daniela Caracas y Liana Salazar, pero también compartió equipo con Manuela Vanegas, Jorelyn Carabalí y Carolina Arias.



“He tenido la fortuna de poder compartir casi con todas, podría decir que el 90% del plantel. En estos momentos tengo una gran amistad con Jorelyn, que quedó desde el Atlético Huila. Nos hablamos y nos escribimos cuando hay partidos importantes, la recuerdo en los momentos divertidos en el equipo, cuando bailaba, lo que ella pasó y ahora verla triunfando y ser la mejor central es satisfactorio”, mencionó Gavy sobre la dura lesión que superó la central titular de la selección, tras sufrir una fractura de fémur en pleno entrenamiento con Huila.



Finalmente, Gavy contó cómo ven al fútbol femenino colombiano desde Argentina, a donde llegó en junio de 2021. “Me sorprendió mucho como nos ven a las jugadoras colombianas, creo que ni nosotras mismas nos hemos tomado ese tiempo de admirar. Si les toca enfrentarse a Colombia o un equipo colombiano dicen: ‘uy no puede ser’, saben que son partidos difíciles y nos ven muy por encima del nivel futbolístico”.