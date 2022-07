‘De esta Copa esperamos mucho’: extécnico de Junior, Huila y Santa Fe

El venezolano Ómar Ramírez es uno de los técnicos más reconocidos en el fútbol profesional femenino de Colombia, después de dirigir a Junior, Atlético Huila y Santa Fe. En la Liga 2022 dirigió a las leonas y desde ya se está preparando para asumir el reto del siguiente año, al parecer, manteniéndose como entrenador del equipo capitalino.



A propósito de su amplio conocimiento en el fútbol femenino del continente, y de haber dirigido a jugadoras de las selecciones de Colombia, Paraguay, Venezuela y Argentina, habló con FUTBOLRED sobre sus expectativas con el torneo de selecciones que se iniciará este viernes.

“Colombia siempre compite en Copa América. Venía haciéndolo muy bien y solo en la última por ahí se le escapó; estuvo en los cuatro mejores. Tiene un cambio de jugadoras en comparación al último torneo, pero varias ausentes en el caso de (Yoreli) Rincón. Por estar en casa y por la manera en la que se está viviendo el fútbol femenino creo que va a tener el acompañamiento de la gente y llega con la responsabilidad de hacer un buen papel", dijo Ramírez.



Sin embargo, reconoció que hay otras selecciones que también vienen creciendo en fútbol y que pueden dar sorpresa. "Hay otras selecciones que vienen haciendo las cosas bien y están creciendo, como el caso de Argentina, de Venezuela, que seguro van a dar la pelea".



Cabe destacar que Colombia integra el Grupo A junto a Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia, mientras que en el B se instalan Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela. A la fase semifinal acceden los dos mejores equipos de cada grupo; los terceros disputarán el quinto puesto. Esta Copa da cupos a Mundial, Juegos Olímpicos y Panamericanos.



Ómar Ramírez cree que esta Copa América mostrará un gran nivel por el presente de las jugadoras. "De esta Copa esperamos mucho, no solo en el tema competitivo sino de acompañamiento de la gente. De nivel creo que va a ser una de las más competitivas por el cambio de formato, por lo que se juega y por como llegan los equipos, que es diferente al de hace cuatro años, las jugadoras están en grandes ligas de Sudamérica y Europa”.



Después de su paso por Junior, Huila y Santa Fe, el entrenador venezolano recordó a las jugadoras que dirigió en esos equipos y que hoy hacen parte de la tricolor. "He tenido la oportunidad de dirigir a Daniela Arias, Mónica Ramos, Daniela Montoya, Liana Salazar (…) El caso de Mónica es el más significativo para mi porque cuando yo llegué a Colombia en 2018 al Unión Magdalena estaba en proceso y la agarré muy joven, fui trabajando con ella durante tres años y el crecimiento que tuvo fue abismal y no solo en lo deportivo”.



Y finalizó diciendo que "Daniela Montoya es una jugadora con recorrido, con experiencia y la tuve en Junior. A Liana la tuve en el Huila, y me parecen excelentes jugadoras. De Daniela Arias, que también la tuve en Junior, me encanta su personalidad y su manera de entrenar. Tengo buena relación y siempre estamos hablando”.