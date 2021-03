¡Copa América 2021 sí hay! Programación, sedes y detalles confirmados

No habrá pandemia que cambie la programación o que afecte la realización de la Copa AMérica 2021, en Colombia y Argentina.

Así lo ratificó la Conmebol, que publicó el calendario oficial y la programación de los encuentros del certamen, que debió aplazarse el año pasado a causa del coronavirus covid-19.



"Para el 13 de junio está fijado el arranque de la CONMEBOL Copa América 2021. En esa fecha se enfrentarán Argentina y Chile, en Buenos Aires, y Paraguay y Bolivia, en Mendoza. La CONMEBOL dio a conocer fecha y sede de estos y los otros 26 partidos del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que en esta ocasión se desarrollará en ciudades de Argentina y Colombia. El torneo no cambia de formato y será disputado por las 10 selecciones nacionales de Sudamérica, en ciudades ubicadas en los extremos Norte y Sur de nuestro continente", confirmó la entidad.



Conmebol explicó que la experiencia de protocolos sanitarios en cada país ha sido vital para diseñar el plan de salubridad de la Copa América y que hay cooperación y coordinación con las autoridades de los países sede.



Los días oficiales de descanso serán 29 y 30 de junio y Primero de julio, además del 4, 7 y 8 de julio.



Así se jugarán los partidos:

​



Calendario Copa América Foto: Tomado de Conmebol

Prográmese para el torneo y consulte aquí fechas y horas colombianas:



Zona Sur

*Fecha 1

Junio 11

Argentina vs. Chile (Estadio Monumental, de Buenos Aires) (4:00 p.m.)

Paraguay vs. Bolivia (Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza) (7:00 p.m.)



*Fecha 2

Junio 17

Argentina vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba) (7:00 p.m.)

Chile vs. Bolivia (Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza) 4:00 p.m.)



*Fecha 3

Junio 20

Uruguay vs. Chile (Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza) (3:00 p.m.)

Argentina vs. Paraguay (Estadio Monumental, de Buenos Aires) (6:00 p.m.)



*Fecha 4

Junio 23

Bolivia vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba) (4:00 p.m.)

Chile vs. Paraguay (Estadio Único, de Santiago del Estero) (7:00 p.m.)



*Fecha 5

Junio 27

Argentina vs. Bolivia (Estadio Monumental) (4:00 p.m.)

Uruguay vs. Paraguay (Estadio Único, de Santiago del Estero) (4:00 p.m.)



Zona Norte



*Fecha 1

Junio 14

Colombia vs. Ecuador (Estadio Metropolitano de Barranquilla) (9:00 p.m.)

Brasil vs. Venezuela (Estadio Atanasio Girardot de Medellín) (6:00 p.m.)



*Fecha 2

Junio 18

Colombia vs. Venezuela (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín) (6:00 p.m.)

Perú vs. Brasil (Estadio Pascual Guerrero, de Cali) (9:00 p.m.)



*Fecha 3

Junio 21

Colombia vs. Perú (Estadio Pascual Guerrero, de Cali) (8:00 p.m.)

Venezuela vs. Ecuador (Estadio El Campín, de Bogotá) (5:00 p.m.)



*Fecha 4

Junio 24

Colombia vs. Brasil (Estadio Metropolitano, de Barranquilla) (8:00 p.m.)

Perú vs. Ecuador (Estadio Pascual Guerrero, de Cali) (5:00 p.m.)



*Fecha 5

Julio 1

Brasil vs. Ecuador (Estadio El Campín, de Bogotá) (8:00 p.m.)

Perú vs. Venezuela (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín) (8:00 p.m.)



Cuartos de final

Julio 2

22- 2A vs. 3B (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba) (4:00 p.m.)

21- 1A vs. 4B (Estadio Monumental, de Buenos Aires) (7:00 p.m.)



Julio 3

23- 3A vs. 2B (Estadio Pascual Guerrero, de Cali) (5:00 p.m.)

24- 4A vs. 1B (Estadio Metropolitano, de Barranquilla) (8:00 p.m.)



Semifinales

Julio 5

G21 vs G22

Estadio Monumental, 6:00 p.m.



Julio 6

G23 vs G24

Estadio Atanasio Girardot, Medellín, 8:00 p.m.



Tercer puesto

Julio 9

Perdedores en semifinales

Estadio El Campín de Bogotá, 7:00 p.m.



Final

Julio 10

Ganadores en semifinales

Estadio Metropolitano, de Barranquilla, 7:00 p.m.