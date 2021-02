No se cierra la puerta para aforo en Copa América: se tendrían pilotos

En El Alargue de Caracol Radio, el ministro Ernesto Lucena confirmó que existe una luz de esperanza para que la Copa América cuente con un porcentaje de aforo. El presidente Iván Duque recientemente le bajó el pulgar al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien propuso abrir el estadio Metropolitano para la fecha eliminatoria de marzo. MinDeporte no descarta que en abril o mayo se tenga una respuesta positiva.

"La premisa desde el año pasado es que no habrá público en los estadios. Como Gobierno Nacional comenzamos recibiendo muchas peticiones de los alcaldes, y no solo para el fútbol. Este año la premisa es esa y no por eso los alcaldes dejarán de presentar sus pilotos. Si están bajando los contagios, de pronto la comisión de expertos para el mes de marzo, abril o mayo, pueden empezar a abrir esos aforos. Por ahora tenemos que empezar con el plan de vacunación y mirar esa curva de contagios. Algunos seguirán haciendo esas peticiones", destacó.



Lucena dijo que una de esas propuestas de aforo llegará desde Barranquilla, donde el mandatario local buscará que se tenga asistencia para la Copa América que será del 11 de junio al 10 de julio.



"La Copa América será esa primera petición formal que tendremos del alcalde Pumarejo, de saber si se puede o no. No hay respuesta en este momento. El Presidente (Iván Duque) ya dijo que no, pero la comisión de expertos tiene que evaluar cuáles podrían ser las medidas a tomar. Aquí el objetivo es la Copa América y queremos llegar con un plan bien hecho para tener aforo y decirle a Conmebol qué porcentaje podemos tener", le expresó al medio.