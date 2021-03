El plan de Conmebol para tener público en las tribunas en Copa América

Conmebol no renunció a la Copa América 2021 en sede compartida entre Colombia y Argentina y tampoco lo hará respecto de la presencia de público en las tribunas, en el evento que se cumplirá del 13 de junio al 10 de julio.

En el reciente Congreso Ordinario de la entidad, el presidente Alejandro Domínguez explicó que se contará con al menos un 30 por ciento del aforo en los escenarios de ambos países y que los espectadores tendrán todas las garantías de salubridad.



"Con ayuda de expertos diseñamos un protocolo sanitario y un trabajo intenso con las asociaciones miembro y los Gobiernos de los 10 países. No fue fácil, pero si en algo no nos gana nadie es en perseverancia. Quiero recordar que nuestro protocolo sanitario aprobado por los 10 países, fue tremendamente efectivo, donde el 99% fueron resultados negativos al COVID-19".



Las autoridades sanitarias en el país eran optimistas e incluso el ministro de deporte, Ernesto Lucena, había dicho que "una Copa América sin público no tiene sentido", pero en los últimos días el temor por una posible tercera ola de coronavirus covid-19 ha ido generando dudas. Habría que ver de qué manera se impactaría la realización del evento.



Domínguez aprovechó para tocar otro asunto sensible y es la realización de las fechas pendientes de las Eliminatorias a Catar 2022: "estamos trabajando en conjunto con el Presidente Infantino, para encontrar el camino más seguro, cuidando la salud de todos y así jugar las Eliminatorias. Queremos que la Copa del Mundo vuelva a su casa original, Sudamérica. Aquí se hizo el primer campeonato mundial y de aquí salió el primer campeón del mundo".