Copa América: se viene Argentina y regresa Cuadrado ¿a quién sentar?

La Selección Colombia pasó el duro reto de Uruguay y ahora se medirá con Argentina en las semifinales de la Copa América 2021. El elenco Tricolor empató 0-0 con los charrúas y en la tanda de los penaltis se quedó con el boleto, gracias a David Ospina, quien atajó dos lanzamientos desde el punto blanco.

Ahora se viene Argentina, equipo que llega a esta instancia tras superar a Ecuador y como uno de los favoritos al título. Reinaldo Rueda sabe que no será un partido fácil; de hecho, tras lo visto frente a Brasil y Uruguay, hay confianza en que el equipo realice un buen partido, teniendo en cuenta, además, que recupera a una ficha clave: Juan Guillermo Cuadrado.



El partido contra Uruguay dejó buenas conclusiones en cuanto al funcionamiento colectivo, por ejemplo, la titularidad de Gustavo Cuellar ante la baja confirmada de Matheus Uribe. Ahora, el 'dilema' para Rueda será definir a los jugadores de arriba, pues Cuadrado regresa a la banda derecha y tendrá que acomodar sus fichas. ¿A quién sentar?



Es claro que el esquema seguirá siendo el 4-4-2 y que el centrodelantero es Duván Zapata, por lo que el mediapunta, en lo que se cree, será la principal duda para armar el onceno titular.



Contra Uruguay, Reinaldo utilizó a Rafael Santos Borré por el costado derecho y a Luis Muriel como el segundo hombre en ataque; no obstante, en el segundo tiempo sacó al jugador de Atalanta para darle paso a Chará, quien se ubicó en su posición, volante por derecha. Borré pasó al centro.



Contra Argentina, lo más lógico sería sentar a Muriel, y no solo por el buen momento de Santos Borré, sino porque el rendimiento del atlanticense deja bastantes dudas. Quizás, como revulsivo, como acostumbra en la Serie A, Muriel sea más efectivo, pues, hasta el momento, no ha demostrado el nivel esperado.



Así las cosas, Reinaldo Rueda ya piensa en Argentina y el equipo ideal para conseguir el cupo a la gran final. ¿Habrá sorpresas?