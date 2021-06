Fabra, listo para debutar en Copa América: espera por una oportunidad

La Selección Colombia está instalada en los cuartos de final de la Copa América y solo le resta conocer a su rival en la siguiente instancia, el cual saldrá según el desarrollo de la última jornada de la fase de grupos.

Previo a la última fecha de la primera ronda, en la que Colombia descansa, Frank Fabra atendió a los medios y dijo estar a tope para cuando Reinaldo Rueda lo necesite, después de ser el último jugador en incorporarse a la concentración.



"Creo que los primeros días que llegué fueron importantes porque hicimos grandes trabajos, ponerme a punto fue fundamental, fueron 3-4 días muy intensos y ahora ya me siento muy bien para que el profe pueda contra conmigo".



"Yo estoy a al espera de lo que el profe decida o requiera, yo hago parte de la lista de jugadores que está a disposición me toque jugar o no me toque jugar, voy a estar haciendo mucha fuerza por mis compañeros, por la Selección, lo fundamental aquí es cumplir con los objetivos".



Sobre el futuro rival, Fabra aseguró que todas las selecciones están en gran nivel, por lo que la concentración debe ser máxima para salir a buscar la victoria.



"Más allá de cuál sea el rival tenemos que estar preparados. La cabeza de nosotros tiene que estar puesta en un solo objetivo que es poder ir hasta la final y poder ganar la Copa América. Nosotros tenemos que estar preparados para el equipo que nos toque, dar el máximo de nosotros y pasar de fase"



Fabra se unió a la convocatoria para reforzar una posición que ha sido criticada: lateral izquierdo. Sin embargo, para el jugador de Boca Juniors en Colombia no hay ausencia de laterales, por lo que hay que respetar las decisiones del cuerpo técnico ante los llamados para cubrir ese puesto.



"Quizás el profe elaboró una lista pensando en cada partido que iba a tener. Son decisiones que hay que respetar. Hay buenos laterales izquierdos en el fútbol colombiano, no son escasos como se dicen. Era lo que le profe tenía planeado para las Eliminatorias y Copa América tenemos que saber respetarlo".



Por último, Fabra se refirió al aporte que le puede dar a la Selección si se gana un cupo en el once inicialista en el próximo partido. También sueña con ser campeón.



"Cada uno tiene sus habilidades, sus puntos fuertes y débiles. A mí me gusta atacar, ayudar en la salida, eso es lo que podría ganar la Selección conmigo sin demeritar lo que ha hecho Tesillo... Quiero ser campeón, no solamente yo, todos los jugadores. Tenemos jugadores para llegar a la final y pelear ese título. Tenemos un cuerpo técnico que nos está ayudando para llegar a ese objetivo”, finalizó.