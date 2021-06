Rueda no entra en polémicas: destacó el partido de Colombia vs Brasil

Colombia se fue con las manos vacías del estadio Olímpico Nilton Santos, luego de caer por 2-1 ante Brasil en un partido muy aplicado de la Tricolor, el cual se vio manchado por la acción que le dio la igualdad a la Verdeamarela tras una jugada que debió ser sancionada como balón a tierra por un rebote previo en el árbitro Néstor Pitana. El juez no los consideró así, ni con la revisión del VAR, y el gol de Roberto Firmino fue dado como válido.

Tras finalizar el encuentro, Reinaldo Rueda, DT de Colombia, no quiso entrar en polémica con las decisiones arbitrales y prefirió destacar la labor de sus dirigidos ante el favorito y candidato al título, Brasil.



"Fue un partido muy bien jugado por las dos selecciones, Colombia hizo un gran juego, con mucho orden. Iniciar ganado fortaleció al equipo, quizás faltó ser más preciso para aprovechar el adelantamiento de líneas de Brasil y asegurar el partido".



Sobre la acción del empate, Rueda afirmó que quizás la decisión de Pitana, al dar continuidad, desconcentró a la defensa colombiana.



"Los dos goles de Brasil son situaciones diferentes, considero que la decisión del árbitro hizo distracción sobre nuestros jugadores. En el segundo gol hay una desatención en el tiro de esquina, es una pena que todo el esfuerzo del equipo se vaya en una pelota parada. Nos costó el esfuerzo de una gran juego".



"No fuimos los suficiente estrictos en la jugada del 2-1 y el rival lo aprovechó con agresividad y con buena fortuna de haber podido concretar... Colombia fue incisivo y al final es una pena que no se haya podido llevar el resultado", concluyó.