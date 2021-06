Pros y contras de Colombia tras la fase de grupos de la Copa América

Con la agónica derrota frente a Brasil, la Selección Colombia terminó la fase de grupos de la Copa América y ahora se tomará un descanso de ocho o nueve días para ajustar detalles a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final.

Tras disputar cuatro partidos en la primera ronda, el conjunto que dirige Reinaldo Rueda sumó apenas 4 unidades de 12 posibles, las cuales fueron suficientes para darle el boleto a la siguiente instancia.



Acá en FUTBOLRED analizamos los pros y las contras de esta primera etapa en la Copa que marcó el inicio de una nueva era de Rueda al frente del combinado nacional.

Pros

Clasificación: El primer objetivo de Reinaldo Rueda en la Copa América era clasificar a la siguiente ronda y así lo consiguió. Tras derrotar a Ecuador y empatar con Venezuela, la Tricolor sumó cuatro puntos los cuales le sirvieron para avanzar en la competencia, teniendo en cuenta que, de los cinco equipos en el grupo, cuatro clasifican a la próxima instancia.



Hace falta disputar una fecha de la fase de grupos (Colombia descansa) y el combinado patrio no depende de ningún resultado para asegurar su cupo. Lo que sí determinarán los marcadores de la última jornada es la posición en la tabla del grupo B. Esto es Crucial para conocer al próximo rival.



Esquema definido: Reinaldo Rueda dejó claro que su esquema es el 4-4-2. Para un equipo es vital tener claro a qué va a jugar y cómo va a salir a jugar. Tras su llegada apresurada a la Selección, Rueda no ha tenido muchos días de trabajo y en sus primeros partidos de Eliminatorias, además de los duelo de Copa América, le sirvieron para plasmar una idea y así, con el paso de los días, tratar de potenciarla para beneficio del conjunto.



Jugadores clave ante la ausencia de referentes: Con la baja de referentes y líderes como James Rodríguez, Falcao García, Colombia encontró otras alternativas en el campo de juego para comandar al equipo. Juan Guillermo Cuadrado fue uno de ellos y, en este certamen de naciones, se ha convertido en ese jugador de jerarquía que impulsa al equipo desde el 'vamos' y combate hasta el final. Wilmar Barrios y Matheus Uribe también han tomado protagonismo.

Contras

Partidos perdidos: Si bien se cumplió con el objetivo de avanzar de ronda, el pase a los cuartos de final tiene un sabor a amargo, y es que la Selección tiene dos derrotas y un empate en los cuatro juegos disputados. Contra Perú se perdieron puntos importantes y contra una Venezuela reducida por los casos de covid-19 se dejó ir la victoria.



Falta de gol: Lo más preocupante de Colombia es la falta de definición y la sequía por la que pasan sus delanteros. Miguel Ángel Borja es el único de los artilleros que ha anotado y fue desde el punto blanco. Eso sumado al flojo registro en la Copa en el que la Tricolor apenas tiene tres goles anotados. Edwin Cardona y Luis Díaz marcaron los dos restantes.



Posiciones con dudas: Otro tema que tendrá que revisar Rueda de cara al futuro son algunas posiciones que no terminan de dar confianza, como es el caso del lateral izquierdo, que actualmente tiene a Tesillo como titular, el volante que acompañe por sector izquierdo y el segundo delantero. Varios nombres han pasado por estas dos últimas posiciones mencionadas, pero aún no es claro el jugador que se aferre al once inicialista.