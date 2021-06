Atención, Colombia: así será la última fecha de fase de grupos de Copa

La Selección Colombia ya está instalada en los cuartos de final de la Copa América y deberá esperar a los resultados de la última jornada, la cual inicia este domingo y finaliza el lunes, para conocer su suerte en el grupo B y el rival en la siguiente instancia.

La Tricolor, dirigida por Reinaldo Rueda, sumó 4 puntos de 12 posibles tras derrotar en su primera salida a Ecuador por 1-0, empatar con Venezuela sin goles y caer ante Perú por 1-2 y Brasil con el mismo resultado. Ahora, en su fecha de descanso, el combinado nacional tendrá nueve días de descanso, tiempo suficiente para que el cuerpo técnico ajuste unos cuántos detalles tácticos y piense en el mejor reemplazante para Juan Guillermo Cuadrado, quien serpa baja por acumulación de tarjetas amarillas.



Grupo B



Colombia hace parte del grupo B y, hasta el momento, se ubica en la segunda posición. Sin embargo, tras finalizar la quinta jornada, la Tricolor bajará a la tercera o cuarta casilla dependiendo de los resultados. Brasil recibe a Ecuador y Perú se enfrenta con Venezuela.



En este orden de ideas, Colombia será tercera de grupo si Brasil le gana a Ecuador, independientemente del resultado entre Venezuela y Perú, pues el duelo entre incas y la vinotinto dará al segundo de la zona. Para que Colombia se quede con el cuarto puesto, Ecuador deberá derrotar a Brasil sin importar lo que suceda con el otro duelo.



Grupo A



Del grupo A saldrá el rival de Colombia en los cuartos de final. Argentina, Paraguay y Uruguay son los rivales probables. No obstante, lo más seguro es que sean los guaraníes o los charrúas, pues ambos se enfrentarán en la última fecha y la albiceleste se medirá con Bolivia ya eliminada.



Cuartos de final



A la espera de los resultado y conocer al rical en cuartos de final, Colombia tendrá su partido el próximo sábado 3 de julio, si queda en la tercera casilla, el partido será en Brasilia a las 5 de la tarde, pero si pasa como último de su grupo, el duelo se disputará a las 8 de la noche en Goiania.



Última fecha fase de grupos



Grupo A: domingo 27 de junio, Brasil vs Ecuador/Perú vs Venezuela. 7:00 p.m., hora de Colombia.

Grupo B: lunes 28 de junio, Uruguay vs Paraguay/Bolivia vs Argentina. 7:00 p.m., hora de Colombia.