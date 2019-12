Sin 'Cucho' Hernández, Colombia Sub 23 prepara el torneo Preolímpico

La Selección Colombia Sub 23 que jugará el Preolímpico, del cual es sede, en enero de 2020, adelanta su preparación y apunta a un nuevo microciclo.

La convocatoria del técnico Arturo Reyes tiene ausencias importantes como la de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien no está disponible desde el Mundial de Polonia por una lesión y aun no debuta en Mallorca.



Sí aparecen dos jugadores de la MLS y uno del Cornellá de España, y se mantienen fuera otros de buen presente pero aparentemente sin atención del DT, como Luis Suárez (Zaragoza) o Ian Poveda (Manchester City).



Los llamados tendrán un nuevo ciclo de trabajo en Barranquilla a partir del 9 de diciembre, que servirá para preparar los dos juegos amistosos pendientes, los días 19 y 21 de diciembre en Asunción, contra Paraguay.



Esta es la lista completa:



ÁLVARO ANYIVER ANGULO MOSQUERA Águilas Doradas

ANDRÉS FELIPE BALANTA CIFUENTES Deportivo Cali

KEVIN LEONARDO MIER ROBLES Santa Fe

EDWIN ALBERTO HERRERA HERNÁNDEZ Santa Fe

LUIS FERNANDO SANDOVAL OYOLA Junior F.C.

EDWUIN STIVEN CETRÉ ANGULO Junior F.C.

GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ Junior F.C.

WÍLLER EMILIO DITTA PÉREZ Junior F.C.

CARLOS TERÁN DÍAZ Envigado F.C.

JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ Atlético Nacional

ANDRÉS FELIPE REYES AMBUILA Atlético Nacional

SEBASTIÁN GUERRA NAVARRO Atlético Nacional

ESTEBAN ARMANDO RUIZ MOLINA Deportivo Independiente Medellín

MAICOL GIOVANNY MEDINA MEDINA Patriotas F.C.

JOHAN STIVEN CARBONERO BALANTA Once Caldas

MÉNDER GARCÍA TORRES Once Caldas S.A.

RICARDO LUIS MÁRQUEZ GONZÁLEZ U. Magdalena

EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO Los Angeles F.C. (USA)

EDDIE LIVINGTON SEGURA MARTÍNEZ Los Angeles F.C. (USA)

IVÁN DARÍO ANGULO CORTÉS S.E. Palmeiras (Bra)

KEVIN ALEXÁNDER BALANTA LUCUMÍ Club Tijuana (Mex) 9 Dic

JUAN CAMILO BECERRA MAYA U.E. Cornellá (Esp)

ANDERSON ARROYO CORDOBA Mlada Boleslav (Rep. Checa)