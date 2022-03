¿Luis Díaz y diez más? ¿Quiénes deberían rodear al mejor de Colombia?

Luis Fernando Díaz es el mejor jugador de Colombia en el mundo en la actualidad. Debe ser una de las pocas cosas que por estos días no se discuten en el seno de la selección nacional.

El fichaje estelar del Liverpool lleva dos anotaciones y una asistencia en 10 compromisos oficiales, de los cuales solo 4 han sido completos.



Su velocidad, su regate y su poder para romper defensas cerradas, además de la valentía que muestra en su club para llegar a la pelota aunque implique sufrir violentas faltas como la del sábado, en la victoria 2-0 contra Brighton, son virtudes que tienen deslumbrados a los especialistas en la Premier League.



Por eso resulta inaudito que en la Selección Colombia lleve 7 fechas sin anotar y que no haya aparecido en los momentos clave de las Eliminatorias, aunque vale decir que no es una responsabilidad cien por ciento suya, pues ha carecido siempre de los socios que abundan en Liverpool.



Por eso vale la pregunta: ¿qué hacer para aprovechar al mejor futbolista del momento par no fallar contra Bolivia y Venezuela en Eliminatorias? Déjenos saber su opinión:

Sondeo ¿Quiénes deben acompañar a Luis Díaz en el ataque de Colombia? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Luis Muriel y Alfredo Morelos Rafael Santos Borré y Miguel Borja Luis Muriel y Rafael Santos Borré Alfredo Morelos y Miguel Borja Diego Valoyes y Luis Muriel Debe volver Juan Camilo 'Cucho' Hernández Otro distinto a los mencionados Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Luis Muriel y Alfredo Morelos 0% Rafael Santos Borré y Miguel Borja 0% Luis Muriel y Rafael Santos Borré 0% Alfredo Morelos y Miguel Borja 0% Diego Valoyes y Luis Muriel 0% Debe volver Juan Camilo 'Cucho' Hernández 0% Otro distinto a los mencionados 0% Volver

Y a la hora de las discusiones, los extremos merecen un capítulo aparte en Colombia:

Sondeo Los extremos contra Bolivia y Venezuela deben ser: Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Juan Cuadrado y Luis Díaz Alfredo Morelos y Luis Díaz Santos Borré y Luis Díaz Luis Díaz y Luis Sinisterra Luis Díaz y cualquier otro Hay que dejar de insistir con Luis Díaz Otros que no se mencionaron Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Juan Cuadrado y Luis Díaz 0% Alfredo Morelos y Luis Díaz 0% Santos Borré y Luis Díaz 0% Luis Díaz y Luis Sinisterra 0% Luis Díaz y cualquier otro 0% Hay que dejar de insistir con Luis Díaz 0% Otros que no se mencionaron 0% Volver

Un tema que se analiza mucho es la gran pareja que han hecho Robertson y Díaz en Liverpool. Guardadas las proporciones con ese jugador tan talentoso, ¿qué debería probar Rueda?