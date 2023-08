¿Por qué sí y por qué no apostar a veteranos sin presente en Colombia?

Ha hecho carrera que las convocatorias de la Selección Colombia se conozcan cuando no haya más remedio, dando espacio a toda suerte de especulaciones y debates, muchos de ellos innecesarios, en el intermedio.

Solo Néstor Lorenzo sabe por qué, mientras otras selecciones blanquean sus listados con suficiente antelación para darles espacio a sus jugadores y a sus clubes de prepararse para las ausencias, aquí se elige mantener la incertidumbre casi hasta el pitazo para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Es su método, no queda otra que respetarlo.

​Pero en esas discusiones sobre los que finalmente enfrentarán a Venezuela en Barranquilla (7 de septiembre, 6:00 p.m.) y Chile (12 de septiembre, 7:30 p.m., llama la atención un punto clave: ¿toda esta demora es para darles tiempo a veteranos de sumar minutos y justificar sus convocatorias? ¿Realmente hay algo que descubrir en un par de días cuando han escrito su historia vestidos de amarillo por años?



De nuevo, es cuestión de método. Pero no significa que no se pueda debatir sobre qué tan conveniente es seguir apostando por los veteranos en un momento clave como el inicio de la operación regreso a una Copa Mundo.

¿Por qué insistir con los veteranos?



Cada caso es distinto. Para empezar está la discusión sobre Juan Fernando Quintero, la aparente razón de la demora de Lorenzo para publicar la convocatoria. El creativo disputaba con Racing un duelo clave contra Boca por Copa Libertadores y se esperaba verlo, después de marcar ya una anotación con su nuevo club. ¿Qué espera ver el DT? Su nivel físico. Tras su salida de Junior parecía fuera del peso indicado y, más que eso, era claro que necesitaba estar en una forma más atlética.



¿Qué aporta? Pase, remate de media distancia, experiencia y ingenio. Puede que no esté los 90 minutos, pero pocos con su claridad para habilitar a Díaz o a cualquiera de los jóvenes que llegan con el estado atlético que a él le sigue faltando.

El caso de James es distinto. También llegó a un nuevo club, Sao Paulo, pero logró hacerlo antes que Quintero y eso le permitió un entrenamiento a tope en estas últimas semanas. Además ya suma unos 150 minuto en 4 partidos. Si había que justificar un llamado con rodaje, está parcialmente cumplido. Aunque la realidad es que antes, sin continuidad, también lo llamaron y eso acabó siendo un revulsivo para su carrera en Olympiacos.

¿Qué suma? Talento. Que no es poco. James es capaz de destrabar un partido con esa visión de juego que solo él tiene y que hoy, en un universo dominado por la velocidad y el vértigo, aún hace diferencia. Tiene pegada, liderazgo y un prestigio que siempre será un dolor de cabeza para cualquier rival.



Sobre Falcao, vale la pena decir que en términos físicos, está mejor que en otros momentos de su paso por Rayo Vallecano, cundo fue víctima de sucesivas lesiones. Hoy está sano y eso, con sus antecedentes, es una ganancia enorme. El problema es que en la actual temporada lleva tres suplencias y apenas 8 minutos de juego, que en la temporada anterior no llegó ni a 600 minuto y que hace diez meses no marca gol.

¿Cómo puede aportar? Todos los entrenadores, antes y después de Lorenzo, lo llamaron porque no tiene reemplazo. Y no es solo su rol de goleador histórico de Colombia, sino por su experiencia, por lo que aporta dentro y fuera del campo a los más jóvenes que lo tienen como uno de sus ídolos, lo que influye en el juego arrastrando marcas y abriendo espacios. Su fútbol no se olvida solo porque no juega.

¿Por qué no insistir con veteranos?



​El asunto es que, en el panorama actual, aquellos que piensan mucho y corren poco ya no tienen el espacio del que disponían hace diez o incluso cinco años. Los tres estuvieron en el naufragio de Catar 2022 y no pocas veces acusaron ese cansancio que no padecen los Díaz, Carrascal, Borré, Arias y demás en el frente de ataque.

Muchos consideran que inclusive tapan a esos prospecto que anhelan una opción y que tienen el vértigo habitual del fútbol moderno, pero siguen en la fila, respetando los soles en la chaqueta de los generales.



​Los propios resultados de la era Lorenzo, quien marcha invicto y muchas veces logro resultados sin el aporte de esos veteranos, son argumento suficientemente fuerte para apostar primero por los más jóvenes.

Ahora, la realidad es que por sus propias declaraciones es claro que no quiere desaprovechar a los experimentados y aún confía en que los mayores de 30 tienen balas suficientes en el tambor para llegar hasta el 2026. No les va a cerrar la puerta. Esa seguirá siendo su gran apuesta.