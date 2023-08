Falcao, gran ausente en Selección Colombia: hay más bajas notables

Finalmente, a días del inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela (7 de septiembre) y CHile (12 de septiembre).

Y aunque es momento de celebrar el llamado de jugadores en racha como Jhon Córdoba o de caras muy nuevas como Richard Ríos, vale decir que hay también notables ausencias, empezando por la de un histórico como Radamel Falcao García.



No era fácil dejarlo fuera por su peso e influencia en el grupo, pero especialmente por su condición de histórico goleador nacional. Pero el técnico Néstor Lorenzo ha privilegiado el buen momento de hombres como Casierra y Córdoba o la polifuncionalidad de Santos Borré, antes que respetar la indiscutible trayectoria de Falcao.



Era difícil para el samario competir por un puesto en vista de su escasa continuidad, de los apenas 8 minutos que suma en la temporada y que son la prolongación del último año, en el que no llegó siquiera a los 600 minutos en cancha. Hace diez meses no marca un gol y eso es lapidario para un número 9 en la alta exigencia de una Eliminatoria. No quiere decir que no vuelva, pero hoy, con justicia, no está.



Otra baja notable es la del portero Kevin Mier, el llamado al recambio en la selección nacional. Devis Vásquez le ganó el lugar y acompañará a Vargas y Montero, mientras David Ospina sigue lejos del radar a pesar de u experiencia. La lesión del codo lo afectó.



Vale mencionar también a Andrés Salazar, quien extrañamente perdió el pulso con Johan Mojica, otro que acusa inactividad pero tiene encima un Mundial. Raro pues, tras el último llamado para amistosos, Salazar parecía una gran alternativa para ir haciendo camino en un puesto tradicionalmente difícil de llenar como el lateral izquierdo. Mención también para Diego Valoyes, cuyo cambio de club parece haber jugador en contra, teniendo en cuenta que parece contar con la confianza del entrenador.

​

No llegaron tampoco a esta convocatoria Juan David Mosquera, Kevin Castaño, Óscar Cortés ni Yaser Asprilla: son jóvenes y, al parecer, todavía pueden hacer la fila.