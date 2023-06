¿Lorenzo da gusto a críticos? Históricos ausentes y portazo a promesa

Néstor Lorenzo sorprendió con una convocatoria llena de novedades para los partidos amistosos contra Irak (16 de junio) y Alemania (20), en el último ensayo para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Hay caras nuevas y hay juveniles que vienen de disputar el Mundial Sub-20 pero también hay ausencias notables que no pasaron inadvertidas en el llamado del DT argentino.

​

El primer y tal vez más polémico ausente es James Rodríguez: decidió irse de Olympiacos de Grecia dos meses y medio antes del final de su contrato y desde entonces busca un equipo que, a día de hoy, no ha logrado conseguir. Sin club, sin continuidad, más allá de los entrenamientos privados que presume en redes sociales, era casi imposible sostenerlo.

​

Una historia similar le ocurre a Falcao García, quien tuvo una temporada de muy pocos minutos a pesar de estar sano y ahora mismo está buscando club, pues terminó su contrato con el final de la temporada en España.

​

​Tampoco vuelve el arquero David Ospina, quien no habría terminado su recuperación de una lesión grave en Al-Nassr de Arabia Saudita, más allá de que está por estos días de vacaciones en Miami con su familia.

​

Otra de las novedades, tristemente, tiene que ver con Jhon Jader Durán, a quienes todos señalan como el llamado a la renovación en al delantera nacional: a pesar de la ilusión de su fichaje en enero con Aston Villa, apenas sumó 126 minutos en campo y no marcó ningún gol y ha quedado fuera, aunque en la pasada fecha de amistosos marcó contra Japón. Una pena que el club británico le negara el Sudamericano, el Mundial Sub-20 y ahora lo condenara a la falta de actividad. Ojalá su apuesta sea la correcta, por el bien del juvenil.

​

​No aparecen en la lista Alexis Pérez ni Luis Sinisterra, ambos afectados por problemas físicos en el cierre, ni tampoco Carlos Cuesta, otro de los llamados al recambio generacional, o Johan Mojica, otro que casi siempre era convocado.