Jorge Carrascal reclamó falta de oportunidades en Selección Colombia

Jorge Carrascal se adapta con éxito al fútbol ruso, pues hace apenas semanas llegó al CSKA Moscú y ya empezó a destacarse. Desde que jugaba en River Plate de Argentina, sueña con estar en la Selección Colombia de mayores, y seguirá trabajando hasta cumplir con ese objetivo.



“Acá me estoy sintiendo bien, estoy jugando, soy feliz y estoy disfrutando. Cada vez exploto más lo que aprendí en River, me estoy sintiendo muy bien. Yo sigo trabajando para que cuando llegue la convocatoria esté preparado de la mejor manera”, dijo Carrascal en charla con el ‘Vbar Caracol’.



El talentoso futbolista cartagenero, de 25 años, lamentó no haber aparecido en la convocatoria de Reinaldo Rueda en la Selección, para los dos últimos partidos de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



“Todo el mundo está a la expectativa de un llamado, pero no es decisión mía, por más que uno lo haga bien, no es la decisión de uno, hay que respetarla, todo el mundo está esperando un llamado”, apuntó Carrascal.



Y añadió: “El Preolímpico lo hice de la mejor manera, di todo por la camiseta de la Selección Colombia. Nosotros ya venimos con un proceso de sub-15, sub-17, sub-23, ya nos asimilamos como jugadores de Selección y es muy triste para uno que no le den una oportunidad o no se presente la oportunidad, porque hay jugadores que hacen bien su tarea, no le quito los méritos a nadie”.



“La realidad, jugadores que estuvieron en el Preolímpico que puedan ser más regulares o un poco más abajo de uno, están en sus otras selecciones y cómo es posible que una sub-23 que tiene talento, no lleven a uno a darle oportunidades. Rueda está haciendo lo mejor, no tengo nada contra él, lo apoyo. Yo sigo esperando mi oportunidad”, reclamó el futbolistas del CSKA ruso.