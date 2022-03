Convocatoria de Colombia desató la polémica: ¿llamar a los de siempre?

La discusión se dio en medio del programa ESPN F360, donde el exfutbolista Fabián Vargas y el periodista Carlos Orduz defendieron su postura frente a la convocatoria de los referentes en la Selección Colombia para los partidos frente a Bolivia y Venezuela en la próxima jornada de Eliminatoria Sudamericana. ¿Llamar a los mismos o darle la oportunidad a otros?

Vargas indicó que "me sorprende que la mayoría de nuestros jugadores han venido con buen presente. En las convocatorias que ha hecho son muy pocos los jugadores, uno o dos, que entran en polémica. Los delanteros vienen marcando goles, en diciembre traían más de 30 goles y llegaron en enero y no pudieron concretar".



El exfutbolista apuntó a Carlos Orduz quien previamente había hablado de un 'revolcón', a su parecer necesario en la convocatoria que saldrá a mitad de semana. Vargas dejó clara su postura. "Yo no estoy de acuerdo con cambios extremos, de limpiarlos a todos y llegar con nuevos".



Orduz por su parte dijo que al único de los "veteranos" que convocaría es al portero David Ospina, dejando por fuera a Yerry Mina (lesionado), James Rodríguez, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, entre otros. "A ese (Cuadrado) sí lo sacaría porque se le han dado todas las oportunidades. Son cambios necesarios, cambios para mejorar, pero yo no saco a los once".



La discusión continuó. Fabián le recordó a su compañero que Cuadrado viene siendo titular e incluso capitán en la Juventus, y que además consiguió renovar en el importante club italiano a sus 33 años. Orduz replicó que "con la selección no ha jugado bien" y esa es la razón por la que no lo tendría en cuenta para los partidos con Bolivia y Venezuela, del próximo 24 y 29 de marzo.