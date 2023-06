¿Néstor Lorenzo convocó jugador por hacerle un favor a Óscar Córdoba?

La discusión sobre la convocatoria de los arqueros Álvaro Montero y Kevin Mier a la Selección Colombia sigue encendiendo la polémica.



Los porteros titulares de Millonarios y Atlético Nacional se perderán la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2023; y, en caso de que sus equipos logren el objetivo, estarían en riesgo de jugar el partido de ida de una eventual final, aunque la Dimayor movería la fecha de ese juego para evitar ausencias.



Lo cierto es que uno de los críticos de Néstor Lorenzo, y su decisión de convocar a jugadores que están disputando la fase final del campeonato colombiano, es el periodista Carlos Antonio Vélez.



En su columna de opinión en ‘Antena 2’, Vélez lamentó que “se viole la meritocracia” a la hora de realizar las convocatorias.



Además, hizo una grave acusación sobre la convocatoria de un arquero en una pasada fecha de amistosos, y dijo que fue por hacerle un favor a Óscar Córdoba.



Vélez dijo que Néstor Lorenzo tenía varias posibilidades para llamar a sus tres arqueros para los partidos contra Irak y Alemania, amistosos que se jugarán en España el 16 y 20 de junio.



“(José Luis) Chunga, (Álvaro) Montero, (Andrés) Mosquera Marmolejo, (Camilo) Vargas, (Kevin Mier…”, fue el listado del reconocido analista de radio y TV (Win Sports y RCN).



Sin embargo, recordó a un portero convocado en la fecha FIFA de marzo, para los partidos contra Corea del Sur y Japón: el guardameta Devis Vásquez, quien fue fichado en enero por el AC Milan.



“¿Y para que llevó a (Devis) Vásquez la vez pasada?; un arquero desconocido; no, yo sé por qué lo llevó, porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja, al entrenador de arqueros”, fue la grave acusación de Vélez en ‘Palabras Mayores’.



“Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no lo convocaron ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho Vásquez, es simplemente demostrar que evidentemente lo que se hizo en la convocatoria anterior fue un favor para mostrar un jugador, que fue ofrecido a Boca Juniors, reconocido por el mismo Córdoba”, sentenció Vélez sobre la relación entre Lorenzo y Córdoba para el llamado de Vásquez, quien no ha tenido minutos en el primer equipo del AC Milan en su primer semestre con el club italiano.



(Escuche desde 10:50 a 12:12)