¿Más convocados a Selección? Lo que dijo Rueda de Eliminatorias y Copa

La Selección Colombia tiene todo listo para los partidos por Eliminatorias a Catar 2022 contra Perú, este jueves 3 de junio, y contra Argentina, el 8 de junio en Barranquilla.

Y así como está hoy el grupo, así se quedará. El entrenador Reinaldo Rueda se refirió a Andrés Andrade, de Atlético Nacional, y aseguró que aunque efectivamente está en un primer listado, no ha sido convocado para estos dos compromisos.



"Está en la lista de 60 jugadores inscritos ante Conmebol de buena fe pero por el momento no lo convoqué para estos partidos ni para la lista inicial de Copa América, que se pasó con mucha anticipación.



De la delegación que trabajó en Barranquilla el único que no viajó fue Alfredo Morelos, quien dio positivo por covid 19. Según explicó el DT, al regreso de Lima se evaluará para saber si sigue o si es desafectado: Está realizando trabajos físicos en su habitación, el profesor Velasco le dejó un programa, hay una asesoría externa con un seguimiento virtual de su trabajo y de acuerdo a lo que arrojen las pruebas y el ecocardiograma y tengamos la seguridad que no corre riesgo seguirá en la convocatoria".



Se mencionó también el nombre de Cristian 'Chicho' Arango, de Millonarios, para completar la nómina que está desde este martes en Lima, pero no hubo nunca solicitudes formales y fue un caso al que no se refirió el entrenador.



Vale recordar que no estuvieron disponibles James Rodríguez por problemas físicos ni Juan Fernando Quintero por problemas logísticos de desplazamiento .