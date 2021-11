Colombia, a ganar o ganar: esta sería la titular de Rueda vs Paraguay

Este jueves, a partir de las 6:00 pm, la Selección Colombia buscará recuperar terreno perdido y para ello tendrá que vencer a Paraguay, que también llega con necesidad al Metropolitano de Barranquilla. El equipo de Reinaldo Rueda viene de perder su invicto frente a Brasil y arrastra una racha de cuatro partidos sin ganar, después de haber igualado los tres duelos de octubre.



Su última victoria fue frente a Chile en el 'Metro' y ante la albirroja espera repetir la historia. Además, desde aquel entonces no celebra un gol y también necesita sacudirse de esa racha de cuatro partidos con el arco cerrado. Un triunfo mantendrá a la tricolor en zona de clasificación, pero si deja escapar puntos será muy difícil que termine el año entre los parcialmente clasificados a Catar.

Rueda tiene dos cambios obligados en su formación titular y pasan por la ausencia del lateral izquierdo Johan Mojica y el volante de primera línea, Wilmar Barrios; ambos por acumulación de amarillas. Los jugadores fueron desconvocados tras el partido frente a Brasil y ya retornaron a sus clubes, así que Colombia definió en los últimos entrenamientos sus reemplazantes. Yairo Moreno y Gustavo Cuéllar serían los elegidos.



No se conoce mucho sobre el once titular de Rueda frente a Paraguay, lo único que informó recientemente el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, es que James Rodríguez participó de los dos últimos entrenamientos, partiendo como inicialista. Cabe recordar que frente a Brasil jugó los minutos finales.



Desde la concentración de la Selección en Barranquilla, René Wedekind entregó en Win Sports, el que sería el once inicialista frente a Paraguay y sería así: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno; Juan Cuadrado, Jefferson Lerma, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz; James Rodríguez (Rafael Santos Borré), Miguel Borja.



Sin embargo, hay quienes aseguran que Rueda será más arriesgado y que jugará con Cuadrado como lateral por derecha, lo que abre espacio para que James y Borré jueguen juntos. Habrá que esperar hasta las 5:00 pm, cuando se conozca la nómina titular de manera oficial, pues en cada jornada el seleccionador ha sorprendido con algún hombre en su XI.