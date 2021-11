Sebastián Gómez: felicidad y compromiso en la Selección Colombia

Atlético Nacional sigue aportando jugadores a la Selección Colombia, esta vez Sebastián Gómez acompañará a Yerson Candelo, como la representación verdolaga en el combinado tricolor que buscará seguir sumando en la doble fecha de Eliminatorias Suramericanas contra Brasil y Paraguay. En conferencia de prensa, Gómez no ocultó su felicidad por ser llamado por Reinaldo Rueda y espera aportar con su juego y aprender de sus compañeros en este ciclo de trabajo.



“Estoy muy feliz de ser convocado a la Selección Colombia, espero dar lo mejor y ayudarle al equipo. Estamos cuartos, clasificados y afrontaremos dos grandes compromisos. Es una bendición este llamado. Estoy enfocado en el presente y ese es el llamado a la Selección. También se vienen partidos claves en Nacional y aunque no podré estar, ellos saben que van a tener a un hincha más, brindando todo el apoyo”, indicó Gómez en conferencia de prensa.



Sobre esta primera experiencia con la Selección Colombia para juegos de Eliminatorias y cómo describe su función en el terreno de juego, Sebastián declaró que “soy un primíparo y hablaré con los compañeros que ya tuvieron esa experiencia para afrontarlo de la mejor manera. Soy un volante 'box to box' que se entrega de la mejor manera”.



El ex Leones detalló sobre cómo conoció esta noticia que lo tendrá desde el próximo lunes a las órdenes de Reinaldo Rueda en territorio brasileño. “La noticia la tomamos muy felices en mi familia. Estaba en un trancón, mi mamá me llamó y me enteré. Todavía no caigo, pero tengo los pies en la tierra. En la familia todos están emocionados, pasamos por muchos momentos y ahora espero ser un ejemplo para los niños de mi barrio”.



Sebastián Gómez junto a su familia tienen un club deportivo en el barrio Andalucía, ubicado en la Comuna Nororiental de Medellín. Por medio de ese club, el jugador busca que los niños puedan continuar por el camino de la disciplina de la mano con el deporte. “El club que tenemos en el barrio, brindamos dar un ejemplo y que los niños aprendan del deporte y a ser grandes personas”.



Pensando en este nuevo desafío, Gómez señaló que “este es el reconocimiento a muchas cosas que he vivido. Voy a aportar y aprender qué entorno se vive en una Selección, representar a mi país. Estoy dispuesto a disfrutar, ser feliz. Este deporte es lo que me apasiona y voy a compartir con lo más top del fútbol colombiano”.



Finalmente, el jugador habló nuevamente sobre su barrio, el ejemplo que busca ser de los niños y como el ser convocado muestra que cualquiera puede cumplir sus sueños. “Mi llamado es una muestra que se puede lograr lo que uno quiera. Soy un ejemplo para mi barrio, trato de cuidarme mucho, especialmente en el entrenamiento invisible. Quiero que los niños agarren un buen camino, tomen ese compromiso que todo se puede. No tengo techo, hay que trabajar, ser medido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8