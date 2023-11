Conmebol reveló audios de VAR por penales en Paraguay vs Colombia

La Selección Colombia derrotó por la mínima diferencia a Paraguay en Asunción y un gol de Rafael Santos Borré fue suficiente para que la tricolor aumentara un invicto de 14 partidos en la era Néstor Lorenzo.





Sin embargo, el partido tuvo sus momentos polémicos y hubo jugadas que tuvieron que ser analizadas por el VAR y el árbitro Jesús Valenzuela tuvo que esperar aprobación de sus asistentes para poder reanudar algunas jugadas.



Durante del partido, hubo tres acciones que fueron bastante discutidas, siendo una del arquero Carlos Coronel sobre Jefferson Lerma, una de Santos Borré a Rubén Sosa y la mano que hizo el paraguayo Ómar Alderete y que terminó en el penal a favor de Colombia. Todas necesitaron ayudar del VAR Juan Soto y AVAR Carlos López.



Tras estas polémicas jugadas, Conmebol difundió los audios de cada jugada y se despejaron dudas sobre si en verdad fueron acertadas las decisiones de Jesús Valenzuela.



En el minuto 4 ocurrió la primera jugada polémica y fue un posible contacto del arquero paraguayo Carlos Coronel a Jefferson Lerma, pero el VAR confirmó que la decisión en cancha fue correcta y no hubo falta.



“Juega el balón y apenas siente el contacto se tira el jugador”, dice el árbitro Valenzuela y luego de que el VAR revisara varios ángulos, determinaron que “hay un contacto muy leve, para mí nada. Chequeo completo, puede reanudar”.





​Seguido, llegó el penal a favor de Colombia por una mano dentro del área de Alderete y luego de varias revisiones, descartaron que no había fuera de juego y la falta era sancionable.



“Suéltalo, sigue, sigue. Va habilitado, va habilitado. Claramente habilitado y ahí la jugada. No tenemos ninguna. No hace falta línea para trazar. Jesús, penal confirmado. APP limpia”, dice el VAR Juan Soto en su análisis final.





​Por último, en el minuto 18, hubo un posible penalti de Santos Borré a Rubén Sosa y la decisión del VAR fue que hubo contacto, pero muy leve, pero el que recibió el choque exageró un poco.



“Hay un contacto, pero parece que él se para y se detiene para que lo choque.Él se detiene. Listo, chequeo completo. Puede reanudar”, finalizó el VAR.