Reclamo de Paraguay, sin piso: razones para no expulsar a Barrios

Se ha ido volviendo costumbre en esta fecha triple de Eliminatorias a Catar 2022 que los rivales de la Selección Colombia se quejen por el arbitraje.

Pasó con Bolivia el pasado jueves, en una queja por una mano en el área de Tesillo que no dio para penalti (fue natural, dijeron los jueves) y se repitió este domingo, contra Paraguay, por una acción que involucró a Wilmar Barrios y que también generó polémica.



El mediocampista colombiano fue a disputar una pelota con Romero y en una voltereta pareció golpear al paraguayo , por lo cual el árbitro le mostró la roja y marcó tiro libre. Sin embargo, el VAR vio que el impacto no fue en el rostro del afectado sino en el cuerpo, por lo cual "la acción fue temeraria, no representando agresión". Eso salvó al colombiano de la expulsión.



Esta es la conversación de los jueces del VAR sobre la jugada: