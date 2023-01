Colombia cambia sede para hexagonal Sub-20: así es nueva programación

La Selección Colombia que clasificó segunda en el grupo A del Sudamericano Sub-20 tendrá una modificación en el hexagonal final, en el que buscará uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia.

Así l confirmó la Conmebol, que aceptó la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para llevar al mejor escenario de la capital los juegos del equipo de Héctor Cárdenas, pues según el plan inicial los duelos estaban programados en el estadio Metropolitano de Techo.



La razón es de capacidad: mientras el aforo de El Campín es de aproximadamente 25.000 personas, el del otro escenario es de cerca de 8.000.



Así se disputarán los duelos, con fecha y hora:



Fecha 1 / 31 de enero

Estadio El Campín

8:00 p.m.: Colombia vs. Uruguay



Fecha 2 / 3 de febrero

Estadio El Campín

8:00 p.m.: Colombia vs. Paraguay



Fecha 3 / 6 de febrero

Estadio El Campín

8:00 p.m.: Colombia vs. Ecuador



Fecha 4 / 9 de febrero

Estadio El Campín

8:00 p.m.: Colombia vs. Brasil



Fecha 5 / 12 de febrero

Colombia vs. Venezuela

Estadio El Campín

Hora por confirmar