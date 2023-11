Colombia jugará un amistoso contra España: fecha, hora y escenario

La esperada noticia en la FCF finalmente es un hecho: la Selección Colombia jugará un partido amistoso contra España.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, ya había manifestado que había dos selecciones importantes detrás de un cruce con la tricolor y una de ellas es la que hoy dirige Luis de la Fuente.



Colombia y España no se han enfrentado en competencias oficiales pero sí en cruces amistosos, con un balance de de dos triunfos para los europeos y un empate.



Vale decir que, además de Colombia, España también enfrentará a Brasil, el 26 de marzo, en el estadio Santiago Bernabéu. Para las selecciones suramericanos será una preparación ideal de cara a la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos a mitad de año.



Los diarios As y Marca de España confirmaron la noticia: "El otro (partido) será ante Colombia, en el marco del acuerdo entre UEFA y CONMEBOL para aprovechar esa ventana con partidos entre selecciones de las dos Confederaciones. A falta de rematar flecos, el partido ante la selección cafetera se disputará en Londres gracia al acuerdo entre la RFEF y la empresa Stage Group", indicó este último medio.



¿Cuándo y dónde será el amistoso? Tome nota:



España vs Colombia

Fecha: 23 o 24 de marzo de 2024

Lugar: Inglaterra

Hora: por definir