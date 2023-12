Otra vez fuera: Selección Colombia confirma baja por lesión en EE. UU.

La Selección Colombia de mayores prepara en Estados Unidos el partido amistoso de este sábado contra México, juego pactado para las 7:00 p.m. (hora colombiana), en Los Ángeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.

Y desde allí hay novedades en el grupo, concretamente una baja por lesión que confirmó el equipo en un comunicado.



El afectado es Mateo Cassierra, quien era esperado en la concentración pero ya no se sumará por un contratiempo de última hora,



“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Mateo Cassierra del Zenit de Rusia no podrá vincularse a la convocatoria, debido a una lesión muscular que le impide estar en plenitud de condiciones”, dijo la FCF.



“El entrenador Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Mateo Cassierra una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia de Mayores”, añadió.



Cassierra no llegó a la concentración a tiempo para el duelo contra Venezuela (1-0), el pasado domingo en Fort Lauderdale por un compromiso con Zenit de San Petersburgo, que venció a Nizhny Novgorod (1-0) con gol suyo, pero era esperado en Los Ángeles.



Sin embargo, Lorenzo no contará con él por segunda ocasión en una convocatoria, pues vale recordar que en la fecha de las Eliminatorias, en noviembre, también reportó molestias físicas y no pudo estar. Justamente su reemplazo fue en ese momento quien ahora lo relevará: Juan Camilo 'Cucho' Hernández.