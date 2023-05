Rueda habló sin pelos en la lengua: Selección, James y futuro como DT

El técnico Reinaldo Rueda quiere pasar página de una vez por todas, de lo que fue la Eliminatoria a Qatar 2022. El fracaso que llevó a la Selección Colombia a perderse del Mundial, es algo que todavía lo agobia y que le ha costado recuperarse.



El entrenador se confesó en charla con el programa Zona Libre de Humo sobre el tema Selección, las recientes declaraciones de James Rodríguez, su futuro como técnico y las opciones que ha tenido. Reinaldo está en el "limbo" y todavía no se decide a volver al ruedo.

Fracaso en Selección Colombia: "Es un proceso normal, por todo lo que significó no lograr esa meta y es algo que tenemos que asimilar. Es muy sencillo y no hay ningún argumento diferente al no tener la eficacia para resolver de local, eso nos privó la posibilidad de ir a Catar (...) No es fácil, esto ha sido muy duro y esta experiencia nunca la había vivido en mis 45 años, desde que dirigí infantil y a la selección de mi pueblo. Siempre he tenido un camino bendecido".



Declaraciones de James Rodríguez: "Esto no es de culpas. El fútbol nos da lecciones y enseñanzas. De todo ha sucedido y también en las grandes familias. La ilusión de todos los jugadores y más de la categoría y la jerarquía de los que estuvimos, todos queríamos estar en el Mundial. Después de un año ya es algo histórico, que no tiene ninguna solución".



La polémica por el 500% que exigió a James: "Eso es una frase de hace muchos años, para marcar una exigencia altísima en la élite del fútbol, el 100% no sirve. En el tema de James era algo que se había planteado y era su nivel, buscar que se recuperara para disfrutarlo en la Selección".



El sufrimiento de Colombia: "Siempre se va a sufrir. Sufrió Brasil, Alemania. No nos podemos desubicar, siempre vamos a sufrir y a tener difíciltades, más en la Eliminatoria Sudamericana que es tan compleja. En noviembre, contra Paraguay, cuando no lo resolvemos, todo se volvió muy complejo. Entregar puntos de local redujo el margen de error nuestro. Por algo llegué yo a la Selección y es lo que se olvida, se había perdido con Perú y por 6 goles en Ecuador. No llegué porque la Selección era primera con 10 puntos de diferencia".



Lo que pasó tras el golpe en la Eliminatoria: "Ha sido un año de reflexión, de evaluación, de retroalimentación y de un conflicto emocional, queda uno destruido. Después, todo lo que significó el duelo por lo que vivimos. Si a alguien le falló Reinaldo Rueda fue a los entrenadores colombianos y les presenté mis disculpas. Los estaba representando a todos y no cumplí mi meta, y es algo que me duele aún".



Posibilidad de volver a dirigir: "Estoy en el limbo si vuelvo o no vuelvo. Gracias a Dios en los meses cercanos he tenido posibilidades de selecciones, de clubes. Todo se ha evaluado y lo que quiero es un proyecto que esté más cerca al logro. Estos han sido meses de evaluaciones. Han habido tentaciones y acercamientos en todas las latitudes, dependiendo de dónde se abra esa puerta buscaré quién pueda acompañarme".



Opciones en el fútbol colombiano: "Con varios directivos en su momento, a mediados y a finales del año pasado, les agradecí por tenerme en cuenta. Yo no sé si era saludable para mí o para la institución y no dimos ese paso. En el 2015 tuve esa posibilidad (dirigir al Deportivo Cali) y también el año pasado. Cerca cerca no, pero siempre hay esa opción y un reconocimiento al trabajo como cuerpo técnico. Por el bien de todos no se debe hablar de eso ahora".



Difícil camino de los entrenadores colombianos: "No es fácil, a nosotros nos cuesta muy duro, pongo el ejemplo del profe Jorge Luis Pinto, el mejor técnico clasificado en un mundial en la historia de Colombia. Si no fuera colombiano estaría dirigiendo en España o Inglaterra mínimo por lo que hizo con Costa Rica en el Mundial de Brasil. A nosotros nos cuesta trabajo, se tiene buen calidad de entrenadores y de jugadores".