Colombia gusta y golea a Perú: ¿qué mantener y qué no ante Argentina?

La Selección Colombia se impuso por 0-3 contra Perú y fue un primer paso hacia la recuperación definitiva en una Eliminatoria a Catar 2022 que había empezado un poco al revés.

El nuevo estreno de Reinaldo Rueda, tras su experiencia en la clasificatoria para Alemania 2006, empezó en la misma Lima que ahora, más que nunca le trae buenos recuerdos. Pero no es solo ese pasado sino el buen presente de la nómina que eligió, a pesar de todo y de todos, lo que ahora invita a la ilusión de cara al duelo contra Argentina y que abre una duda obvia: ¿equipo que gana no se toca?



Lo primero que habría que decir es que, evidentemente, se trata de dos rivales muy distintos en cuestión de cinco días: el equipo al que goleó este jueves es último con un solo punto (-9) y el del martes es el segundo del torneo, con 11 de 15 puntos posibles (+4). Y el detalle no menor de que tiene a Messi y a otros históricos como Di María o Agüero.



Eso haría que la tan mentada frase de no hacer cambios pudiera tener que reconsiderarse. ¿Qué mantener?



1. La imagen de equipo



Tal vez lo más valioso del triunfo 3-0 no haya sido que hicieron goles un hombre de cada posición: el defensor Mina, el mediocampista Uribe y el delantero Díaz. Es que justamente lo que eso revela es que todos sienten la tarea del ataque como propia, pero también la de la marca, que es un grupo solidario, que sufre, que no recrimina, que se motiva, que se equivoca o acierta pero al final se arropa. Es una versión muy distinta de las peleas internas que teníamos de la pasada fecha de Eliminatorias. Están los que son, sin duda.



2. Muchas alternativas en ataque



Puede pasar inadvertido, pero contra Perú hubo muchas opciones ofensivas porque la apuesta fue por hombres que tienen talento para pasar de vez al ataque con facilidad y convicción. El primero, una punta de lanza desde campo propio como Stefan Medina, autor de una asistencia a Uribe, y buen respaldo para Cuadrado. Pero además los hombres del medio tienen clara vocación de salida y un primer toque que se extrañaba: Cuéllar y Uribe brillaron. Y con Cuadrado, Díaz, Muriel y Zapata el mensaje ya era: ¡intenta detenerme! Eso habría que mantenerlo, un esquema con intención de hacerle daño a Argentina.



3. El módulo



Rueda confirmó contra Perú que un 4-4-2 no tiene que ser siempre demasiado precavido. Es cierto que el rival facilitó el trabajo, pero ese esquema prueba que se pueden sumar hasta cuatro atacantes en algunos momentos y eso puede ser definitivo contra una Argentina que dio la sensación, en su partido contra Chile, de que le cuesta el proceso de renovación que está viviendo, le falta aceitar las conexiones y deja a Messi un poco relegado. ¡Cómo no aprovechar semejante ventaja!



La otra discusión es qué cambios hacer. Salvo Ospina y los centrales Yerry Mina y Dávinson Sánchez, que no solo tienen memoria jugando juntos sino que vienen físicamente aptos y con una tremenda experiencia bloqueando a estrellas mundiales, harían falta algunos unos ajustes.



Medina se ganó el lugar contra Lima por su desempeño pero también porque la tarjeta roja a Daniel Muñoz le quita competencia: debe ser titular. El lateral, en cambio deja la duda: Tesillo mostró que es muy central para ir tan a la banda y lo pasó mal en el PT contra Perú: sería ideal justificar la llamada de Yairo Moreno, aunque contra Perú fue volante y no lateral.



Ya en el medio campo, es claro que Perú permitía jugar con dos hombres de salida y buen pie como Cuéllar y Uribe, pero contra Argentina y todas sus nacientes y jóvenes figuras, podría necesitarse un 5 más 5 como Barrios: mejor en la marca que en cualquier otra tarea en el campo.



El ataque puede no necesitar cambios, pero ¿cómo no usar a Edwin Cardona tras haberlo hecho viajar, cas ni entrenar y luego no jugar ni un minuto contra Perú? Además juega en la liga local, conoce el detalle que otros solo pueden suponer. Ahora la palabra es del técnico Reinaldo Rueda, que ya nos dejó boquiabiertos con su planteamiento en Lima. ¿Guarda más sorpresas? Después del resultado de esa primera salida contra el equipo de Gareca, "¡ojalá!".