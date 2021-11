¿Todo tiempo pasado fue mejor? Rueda ni se acerca a Queiroz o Pekerman

Los malos resultados necesariamente acaban en lo mismo: cuestionamientos, dudas, culpas que recaen sobre el capitán del barco, llámese como se llame.

El coro en el estadio Metropolitano puede no ser tan potente como para desestabilizar a un entrenado curtido en estas faenas, como Reinaldo Rueda, pero si se suman unos cuantos atenuantes, pareciera que los que cantaron en Barranquilla tenían algo de razón.



El primero en reconocerlo es un DT reflexivo, autocrítico, que minutos después del quinto empate consecutivo contra Paraguay, un rival al que había que derrotar para encaminar las Eliminatorias a Catar 2022, aceptó que se dejó invadir por al ansiedad que padecían sus pupilos en la cancha y eso se pagó con un magro punto.



El tema es que pasan las ruedas de prensa y queda una certeza: no es una percepción, es una realidad que su rendimiento al frente de la Selección está por debajo de la expectativa, no desde el gusto sino desde los fríos números. Para empezar, Colombia solo sumó 3 de los últimos 15 puntos que disputó.



​Y se pone peor. La comparación, siempre tan odiosa, deja mal parado a Rueda, mirando por el retrovisor lo que a esta altura habían hecho sus antecesores Carlos Queiroz y José Pékerman.



El rendimiento de Rueda es apenas del 43,1 por ciento con 4 victorias, 10 empates y 3 derrotas, con 22 unidades, en 10 meses en su cargo. Queiroz se fue con 18 juegos dirigidos, 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas, para un total de 32 unidades y un rendimiento de 59,2 por ciento, en dos años al frente del equipo. Y aún así, ninguno de los dos se acerca a los números de José Pékerman, quien tuvo más tiempo (6 años), es verdad, pero se fue con 42 victorias, 20 empates y 16 victorias, 146 unidades y un promedio de 62,3 por ciento de rendimiento.



Para hacer más justa la comparación, el sitio Out of context la cuenta cuando los tres técnicos dirigieron su partido número 16. Y ahí también perdió Rueda: con ese 43,1 por ciento sigue lejos del 66,6 por ciento de Queiroz y el 72,9 por ciento de Pékerman.



No significa que haya que acabar con todo, pero sí que es un campanazo de alerta para el actual cuerpo técnico de Colombia. Una seguidilla de empates puede ser una mala racha, pero cinco juegos sin anotar son más bien un diagnóstico de un mal crónico. Hay dos meses para reflexionar, corregir y apostar a un Perú que revivió en las últimas jornadas y ahora irá por lo suyo a Barranquilla. Los correctivos ahora son URGENTES.