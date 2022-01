Otro lío más: Colombia no avanzó cuando tuvo presión en Eliminatorias

La Selección Colombia tiene ya todo listo para el duelo definitivo contra Perú, este viernes a las 4:00 p.m., en lo que marcará el futuro en las Eliminatorias a Catar 2022

Verse en el cuarto lugar, que da cupo directo a la Copa Mundo, es una realidad de doble filo: si el torneo terminara ahora seríamos todos felices, pero no es así y el siguiente rival lo sabe y jugará con esa presión, pues llega con los mismos 17 puntos y la certeza de que, solo sumando, logrará dar un golpe muy importante de cara a la clasificación.



Por eso y porque el equipo suma ya cinco partidos sin anotar es que la tensión que se vive alrededor del equipo de Reinaldo Rueda, aunque muchos intentan aliviarla con dosis de confianza y optimismo, como se ha podido percibir en las últimas ruedas de prensa de los jugadores.



El tema es que no es la primera vez que Colombia llega a esta instancia con tantas angustias y esa no es la peor noticia: antes, cuando tuvo que ganar en el cierre de las Eliminatorias para clasificarse al Mundial, falló.



Por ejemplo, en el camino hacia Corea y Japón 2002, con Francisco Maturana como DT, no pudo vencer a Ecuador de local (0-0) ni tampoco le hizo daño a Uruguay de visitante (1-1) y, aunque ganó los últimos dos partidos, fueron los uruguayos los que se quedaron con el cupo al repechaje ¡por un gol!. Colombia sumó 27 puntos y +5 y Uruguay los mismos 27 pero +6.



Es más, con el mismo técnico Reinaldo Rueda, el equipo nacional se quedó a medio camino pues derrotó a Ecuador (3--0) pero luego falló de nuevo contra Uruguay (cayó 3-2). En el cierre perdió contra Chile y aunque derrotó a Paraguay, aquella imagen del excapitán Iván Ramiro Córdoba llorando en el banquillo resumió la tristeza de la eliminación: Colombia se fue con 24 unidades (+8), una menos que Uruguay (-5).



Para no ir más lejos, fue casi la misma repetida historia en el camino a Sudáfrica 2010: victoria 2-0 contra Ecuador, derrota 3-1 de visitante contra Uruguay, y al final, séptimo lugar de la tabla, con 24 puntos y -4, uno menos que Uruguay, con 24 unidades y +8. En 2006 y 2010, los resultados contra Chile y Paraguay en el cierre no cambiaron la historia que se había escrito en la penúltima doble jornada de las Eliminatorias.



Por eso queríamos todos que contra Brasil y Paraguay, especialmente, se hubiera escrito otra historia, Porque cuando Colombia llegó enrutada después de esa jornada, acabó clasificando al Mundial: hacia Brasil 2014 sumó 7 puntos en la recta final y acabó clasificándose de segunda a la Copa; y hacia Rusia 2018, aunque solo sumó tres puntos en la recta final, el ahorro le alcanzó para clasificarse directamente.



Pero bueno, ya ni llorar es bueno. Lo que hay son los 6 puntos contra Perú en Barranquilla y contra Argentina, sin Messi, en Córdoba. ¡Hay que ir por ellos, jugando bien o mal, bonito o feo, pero ganando al precio que sea!