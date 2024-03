Misión batacazo en Copa Oro: ¿cómo y ver EE. UU. vs Colombia EN VIVO?

La primera edición de la Copa Oro W está siendo todo lo contrario a lo que se esperaba: lejos de ser solo una escala a las Olimpiadas de París, las dirigidas por Angelo Marsiglia se lo están tomando con toda la seriedad del caso y ya solo piensan en el título.

La Selección Colombia se clasificó a los cuartos de final como segunda del grupo B, con 6 puntos producto de sus victorias contra Panamá (6-0) y Puerto Rico (2-0). Solo Brasil, como es habitual, lo superó 1-0 y avanzó primero.



Gracias a eso disputará un muy esperado partido contra Estados Unidos, segundo del ranking mundial y que también acabó segunda el grupo A con 6 puntos y una derrota contra México (2-0).



¿Cuándo y cómo puede apoyar a las colombianas, aún a la distancia? Prográmese aquí:



Estados Unidos vs Colombia

Fecha: Domingo 3 de marzo

Hora: 8:15 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Banc of California Stadium, Los Ángeles, California.

TV: ESPN, y Star+

Online: www. futbolred.com



Recuerde que los cruces de cuartos de final serán el sábado 2 y domingo 3 de marzo en el estadio Banc of California de Los Ángeles. Así se disputrán:



Canadá vs. Costa Rica

Brasil vs. Argentina

México vs. Paraguay

Estados Unidos vs. Colombia