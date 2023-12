Fixture de Colombia en Copa América 2024: fechas de partidos y rivales

El sorteo de la Conmebol Copa América 2024 le dejó un grupo complicado a la Selección Colombia, pues le tocará enfrentar a Brasil, Paraguay y el ganador del repechaje “Concacaf 6”, que será Costa Rica u Honduras, en el Grupo D del certamen, que se realizará del 20 de junio al próximo 14 de julio en Estados Unidos.



La Tricolor, que dirige Néstor Lorenzo, jugará en Houston, Glendale y Santa Clara, con la misión de clasificar entre las ocho mejores selecciones del torneo a los octavos de final.



Así será el calendario de partidos de Colombia en el Grupo D



Fecha 1

Colombia vs. Paraguay

Fecha: 24 de junio

Estadio: NGR Stadium, de Houston



Fecha 2

Colombia vs. Costa Rica/Honduras

Fecha: 28 de junio

Estadio: State Farm Stadium, de Glendale



Fecha 3

Brasil vs. Colombia

Fecha: 2 de julio

Estadio: Levi's Stadium, de Santa Clara