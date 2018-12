Como en los viejos tiempos: Nacional tiene mayoría en la Selección

Atlético Nacional tendrá tres jugadores citados a la Selección Colombia para los duelos ante Venezuela y Argentina que se disputarán el 9 y 11 de septiembre en Estados Unidos: Helibelton Palacios, Deiver Machado y Jorman Campuzano.

El segundo equipo que pone más jugadores entre los 24 convocados es Boca Juniors, que tiene en la lista a Sebastián Villa y Wilmar Barrios. Entre los clubes nacionales, Junior pone uno (Luis Díaz) y Cali otro (Nicolás Benedetti).



Palacios, lateral derecho llegó este año al club verde tras un paso por el fútbol belga y fue titular de manera inmediata. Ha jugado 38partidos desde su arribo. Su facilidad para proyectarse al ataque y tener buena marca son de los atributos más importantes. Desde que arribó a Nacional, declaró que tener buenas actuaciones con los verdes lo iba a devolver a la Selección Colombia.



“Esta es una gran institución, con una gran hinchada. Ahora tengo que aportar lo que sé y de ahí llegarán todas las oportunidades, incluso la de la Selección Colombia”, expresó el día de su presentación en Atlético Nacional.



Palacios sabe lo que es vestir la tricolor. Estuvo en las selecciones sub-20 donde jugó el Suramericano 2013 en Argentina y el mundial de la categoría ese mismo año en Turquía. Estuvo en los Juego Olímpicos en 2016. Con la mayor fue convocado en 2015 y 2016, pero hizo su debut en el 2018 ante Argentina en Barranquilla por cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Aquella vez, Colombia cayó 0-1.



Deiver Machado, lateral izquierdo, vivió la misma situación de Palacios. Estaba en Bélgica, pero volvió a Colombia a mitad de año para tener más visibilidad y chances en la Selección Colombia. Es un lateral con más ataque que defensa y con mucha velocidad. En Nacional ha disputado ocho partidos, todos como titular. Machado estuvo en los Olímpicos y estuvo convocado a la mayor, pero no jugó.



Jorman Campuzano es una de las sorpresas en la lista. Llegó como un desconocido a Nacional a principios de este y a punta de juego se ganó un puesto como titular en la zona medular. Lleva 33 partidos con la camisa verde. A diferencia de los anteriores, Jorman no tiene experiencia previa en Selección Colombia. Se destaca por su resistencia física, quite y buen dominio de balón.



“La Selección Colombia es el sueño de todo jugador. Creo que estoy trabajando bien y esperemos si se da el sueño de vestir la tricolor. Es el anhelo más rico que voy a sentir en toda mi vida”, había comentado hace algunos días al ser consultado sobre una posible convocatoria.









Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín