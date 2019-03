Ante velocidad japonesa: ¿cuál sería el circuito de marca de Colombia?

La tarea de marcar a Japón, reconocido por su velocidad por los costados y su asombroso despliegue físico, será un laboratorio interesante para el etécnico Carlos Queiroz en su debut como DT de Colombia, este viernes (5:20 a.m. hora colombiana).

¿Qué ajustes requiere la defensa?



Por lesiones, por momento futbolístico y por pura curiosidad, la zona posterior de Colombia, tradicionalmente bien cubierta, requerirá unos retoques importantes, propicios para ensayar en un duelo previo a la competencia de la Copa América.







Los laterales



Zona derecha



La ausencia de Santiago Arias Naranjo por lesión abrió el cupo para Luis Manuel Orejuela (Cruzeiro), quien probablemente llega al equipo para acercarlo al proceso y no necesariamente para obligar a su estreno. La principal opción la tiene Helibelton Palacios, marcador por derecha en Atlético Nacional, con experiencia en Selección Colombia y buena salida al ataque.



Comodín: Ojo que no es la única alternativa pues cabe recordar que Matheus Uribe y Jefferson Lerma ocuparon la posición en sus inicios y que en caso de emergencia no serían ajenos a la tarea.



Zona izquierda



La lista de Carlos Queiroz incluye a dos jugadores que son, naturalmente, laterales izquierdos: Cristian Borja (Sporting) y Déiver Machado (Nacional).



El primero ofrece roce internacional, viene referenciado por los colegas del DT y, aunque apenas está llegando al club, ha demostrado buena adaptación. El segundo ofrece certeza, minutos de juego con varios de sus actuales compañeros en Selección y certeza en el manejo del puesto. Uno de los dos será el elegido.



Comodín: La convocatoria incluye a jugadores que, con altas y bajas, han ocupado la posición de lateral izquierdo como William Tesillo (León).



Los centrales



Yerry Mina y Dávinson Sánchez no tienen discusión. Puede pasar que una decisión técnica de saturarlos abra espacio para Jeison Murillo o el propio Tesillo, pero la apuesta sería por seguir dando rodaje a la pareja de centrales titular de la próxima Copa América, el Mundial de Qatar y un poco más allá...







Volantes de marca



Los ensayos posibles contra Japón son varios y dependen especialmente de las necesidades que plantea el partido.



Si Queiroz es fiel a sus anuncios en la rueda de prensa desde Yokohama y no hace mayores cambios, el 2 en el medio tendría a Barrios (Zenit) y Uribe América MX), con trayectoria mundialista y conocimiento desde Deportes Tolima.



SIn embargo, es previsible que, en caso de tener que ir contra la corriente, podría fortalecer esa mitad con Lerma -otro mundialista- y Cuellar (Flamengo) y adelantar unos metros a Uribe, para darle auxilio a James -ya se probó la fórmula en Rusia-.



Con un poco más de libertad en ataque, Muriel o Luis Díaz podrían por fuera, rodeando a James y metiendo balones al área para los delanteros. Se perdería marca pero se ganaría salida. Todo depende del desafío que platearán los japoneses.