Colombia y el doble 9: una fórmula que le sirvió a Lorenzo ante Japón

Colombia derrotó a Japón en condición de visitante en un duelo que le sirvió a Néstor Lorenzo para probar cosas nuevas en su ciclo como técnico del combinado nacional.



Y es que además de poner a nuevos jugadores en todas las posiciones también utilizó nuevos dibujos tácticos como es el caso del uso del doble nueve que de inicio el entrenador argentino no había usado en sus juegos anteriores con Colombia.



Allí, Lorenzo colocó a Rafael Santos Borré y a Jhon Durán, una dupla que respondió bastante bien a los japoneses no solo en ofensiva sino también en defensiva.

Borré fue el jugador más sacrificado por el estratega argentino ya que el atacante del Eintracht Frankfurt no jugó como un delantero fijo, sino como mediapunta y allí se desempeñó de buena manera.



Al momento del ataque de Japón, Borré colaboró en la defensa y recuperó uno que otro balón en área de Colombia que dieron pie a varios ataques del combinado tricolor.



Por su parte, en área rival, el nacido en Barranquilla se tiró en algún momento al extremo para ayudar a Jhon Arias y además intentó ir al área rival para rematar en donde fue incisivo en el segundo tiempo anotando una chilena increíble.



Por otro lado, Borré en ese doble nueve fue acompañado por Jhon Durán que fue un nueve menos movible. El delantero de Aston Villa también bajó en su momento a apoyar la defensiva de Colombia, pero por banda derecha.



No obstante, Durán hizo mucho daño en área rival ya que anotó el tanto del seleccionado colombiano y además ganó varios mano a mano ante los zagueros japoneses a punta de la potencia que lo caracteriza.



Tras esto mencionado, Lorenzo trae a su baraja de posibilidades técnicas una fórmula que le sirvió en su momento a José Néstor Pékerman cuando colocaba a Teófilo Gutiérrez u otro delantero junto a Falcao García durante el ciclo del argentino en Colombia.



Sin embargo, a Reinaldo Rueda y a Carlos Queiroz no les funcionó cuando colocaron a Duván Zapata y Luis Muriel que no respondieron con muchos goles y mucho aporte en el campo. Ahora, Lorenzo vuelve a traer este fundamento estratégico al equipo, ¿Será este el regreso del doble nueve a la Selección?.