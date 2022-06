Colombia se quedó sin final ante Venezuela: reviva partido en Francia

¡Lo botó Cantillo! Venezuela es finalista del torneo Maurice Revello, 4-5 en los penaltis.



¡Gol de Venezuela! Gol de Andrés Ferro. 4-5 arriba el equipo vinotinto.



¡Lo atajó el arquero! Definición de Luis Angulo y Rodríguez evita el gol.



¡Se estrelló en el palo! Falló Venezuela tras el tiro de Segovia.



¡Lo botó Andrés Salazar! Terrible cobro de Colombia que deja el 4-4. La botó sobre el travesaño.



¡Gol de Venezuela! Gol de Emerson Ruiz. Engañó al arquero colombiano.



¡Goooool de Colombia! Gol de Ocampo, gol para ponerse 4-3 sobre la vinotinto.



¡Gol de Venezuela! Gol de Romero y nada puede hacer Marquinez.



¡Goooool de Colombia! Gol de Tomás Ángel y Colombia sigue en ventaja, 3-2. Samuel Rodríguez alcanzó a tocarla, pero el remate fue potente.



¡Gol de Venezuela! Tercer cobro y anota De Santis.



¡Goooool de Colombia! Gol del capitán Gustavo Puerta, quien engaña por completo al arquero. 2-1, arriba Colombia.



¡Gol de Venezuela! Luis Marquinez adivinó pero no pudo evitar el tanto de Chacón.



¡Goooool de Colombia! Gol de Almanza, que definió por el centro. 1-0, la tricolor arriba en los penaltis.



¡Lo atajó Marquinez! Tremendo el arquero colombiano que desvía el cobro de Daniel Pérez.



Venezuela empezará cobrando. El arquero Marquinez se sitúa bajo los tres palos



Los equipos se preparan para definir al primera finalista del Torneo Maurice Revello.



¡Finalizó el partido entre Colombia 0-0 Venezuela! Se definirá todo en los penaltis.



MIn 90+5. Colombia realiza un cambio pensando en los penaltis. El arquero Castillo se retira e ingresa el espigado Marquinez.



Min 90+2. ¡Se salvó Colombia! Increíble la definición del venezolano De Santis. La mandó por un costado, casi debajo del arco.



Min 90. Se jugarán cinco minutos más.



Min 89. Se retiró Castillo Manyoma para el ingreso de Almanza.



Min 85. Colombia prepara una nueva modificación en Colombia. Se prepara Almanza.



Min 83. Colombia se queda con diez jugadores en el remate. Expulsado, con roja directa, Jhon Vélez.



Min 77. Pausa para hidratación. Indicaciones de Cárdenas para el tramo final.



Min 76. ¡Qué cerca estuvo! Tiro libre que empalmó Alexis Castillo Manyoma, de cabeza, pero la pelota se fue ligeramente desviada.



Min 75. Falta para Colombia muy cerca al área.



Min 70. No cambia el panorama en el partido.



Min 65. Juan Diego Castillo ya es figura en el 0-0. ¡Otra gran atajada!



Min 64. ¡Lo que se perdió Tomás Ángel! Colombia se aproximó con peligro y Venezuela cortó la prometedora acción.



Min 62. ¡Gran atajada de Castillo! De Santis se liberó de la marca y sacó un remate que detuvo el arquero colombiano.



Min 60. Cárdenas mueve su banco y hace doble sustitución. Ingresan Cantillo y Angulo por Luna y Cabezas.



Min 59. Una más para el arquero Castillo. De Santis metió un zapatazo que controló bien el portero.



Min 57. Gerson Chacón probó los reflejos del arquero Castillo. ¡Se salvó Colombia!



Min 55. Venezuela sigue mostrando oficio ofensivo. Colombia se defiende con las uñas.



Min 53. Nueva amonestación en Colombia. Pedrozo vio la tarjeta amarilla. y se suma a Cabezas.



¡Rueda la pelota en el segundo tiempo! En Colombia ingresó el '9', Tomás Ángel.



¡Finalizó el primer tiempo entre Colombia 0-0 Venezuela!



Min 41. La central del compromiso detiene un córner para reconvenir a dos jugadores, entre ellos el colombiano Salazar.



Min 35. Otro intento en Venezuela, esta vez fue Pérez. Colombia se salva del gol.



Min 32. Se reanuda el partido y la intención no cambia. Venezuela se para sobre el medio campo y obliga a Colombia a retroceder.



Min 30. Minuto de hidratación. Los seleccionadores aprovechan para dar algunas indicaciones.



Min 28. Otra acción clara para la vinotinto. Pérez intentó de cabeza.



Min 27. ¡Se acercó Venezuela! Segovia dio un nuevo campanazo para tricolor.



Min 20. Colombia está intentándolo con la media distancia. Remató Salazar pero la pelota se fue muy lejos.



Min 17. El seleccionado cafetero se soltó y consiguió generar la primera acción ofensiva en el partido. No consiguieron finalizar de la mejor manera.



Min 14. Venezuela está completamente instalada en predios de Colombia. Lo intenta por todas las vías, ahora por el fútbol aéreo.



Min 12. Remate de Romero que pasó desviado sobre el arco del colombiano Juan Castillo.



Min 11. Colombia lo intenta pero no consigue recuperar la pelota y acercarse al pórtico de Rodríguez.



Min 8. Sigue avisando Venezuela. Aproximación tras un tiro libre que por poco conecta Aramburu al segundo palo.



Min 5. Maneja los hilos del partido el equipo vinotinto que dirige Fernando Batista, asistente técnico de José Pékerman.



Min 2. El partido se inicia con intensidad. Colombia intenta salirse de la presión vinotinto.



¡Rueda la pelota en el Stade d'Honneur!



7:29 am | La terna arbitral realiza el sorteo con los capitanes de campo, Puerta y Pérez.



7:25 am | Se entona el himno de Colombia.



7:22 am | Salen a la cancha los seleccionados de Colombia y Venezuela. Se inician actos de protocolo.



A partir de las 7:30 am, hora colombiana, empezará a rodar el balón en el Stade d'Honneur, por la semifinal del Torneo Maurice Revello.

Alineaciones confirmadas en Colombia y Venezuela