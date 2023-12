Selección Colombia vs Venezuela: ¿Importa que le gane a la Vinotinto?

La Selección Colombia juega este domingo su penúltimo partido del 2023, enfrentando a Venezuela en un amistoso que se disputará en el estadio DRV PNK, de Fort Lauderdale, que arrancará a las 6 de la tarde (hora colombiana).



El técnico Néstor Lorenzo aprovechará para observar a nuevos jugadores, acercarlos al mundo de la Selección, transmitir sus ideas y acostumbrarlos a la competencia internacional defendiendo la camiseta nacional.



Sin embargo, ante los ojos de los medios y de los hinchas, Colombia tiene mucho más que perder, que de ganar, pues se juega su prestigio y arriesga la buena imagen que ha dejado este año, entre amistosos y partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, que lo han llevado a dar un salto importante en el ranking de la FIFA, en el que ocupan la casilla 15.



Hay tres motivos por los que sería conveniente ganarle a Venezuela:



- El rival: Néstor Lorenzo dijo que quedó sorprendido por lo que ofrecerá Venezuela, pues decidió convocar al seleccionado Sub-23 para prepararse de cara al Preolímpico. Así, se jugará contra un seleccionado juvenil, que viene en proceso, y que incluso no será dirigida por el máximo seleccionador, el argentino Sergio Batista; el DT para este juego será Ricardo Valiño, encargado de la Sub-23.



- El historial: muchas veces se han enfrentado estos países hermanos, pero las estadísticas indican que en juegos amistosos se han cruzado en 16 ocasiones, de las cuales 6 veces ganó Colombia, se presentaron 8 empates y los venezolanos triunfaron en 2 juegos. Solo en 1972 y en 2009, la Vinotinto le ganó a la Tricolor.



- El invicto de Lorenzo: aunque el técnico de Colombia ha dicho que es efímero, que no durará para siempre, y por eso no le importa su marca de imbatibilidad, lo cierto es que perder el invicto contra la Sub-23 de Venezuela no sería el mejor escenario.



El proceso de Néstor Lorenzo completa 14 partidos invicto: 6 juegos de Eliminatorias y 8 amistosos, en los que se ha enfrentado a equipos como México, Corea del Sur, Japón, Uruguay, Alemania y Brasil.



Si se mantiene el invicto y la marca pasa a 15 juegos, no se dirá mucho; pero si Lorenzo pierde su invicto, seguramente vendrán las críticas.