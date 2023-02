Colombia, de menos a más en Sudamericano recibe a Venezuela: inédito

La Selección Colombia Sub-20 ya pasó la página de un empate sin goles que quedó como un encuentro en el que el combinado nacional pudo quedarse con la victoria por la pena máxima que falló el capitán Gustavo Puerta. Sin embargo, el primer objetivo ya se consiguió para los dirigidos por Héctor Cárdenas al obtener un boleto de cuatro para el Mundial de Indonesia a desarrollarse en el mes de mayo. El elenco colombiano sostiene el tercer puesto en la clasificación final y ya nadie le quitaría esa casilla.



Por su parte, su rival de turno, Venezuela, llega con ilusiones completamente vigentes, pues peleará por un puesto en el Mundial de Indonesia, pero solo le sirve quedarse con el triunfo, o empatar y que no haya un ganador entre Paraguay y Ecuador. Tres selecciones buscan ese último cupo.

El mejor escenario para la Selección Colombia ya clasificada al Mundial de Indonesia de la categoría Sub-20. Sí, ese en el que tienen de frente a su clásico rival como lo es Venezuela a nivel de selecciones, y ese combinado nacional que siempre le pone el tema complejo al elenco cafetero en las Eliminatorias de mayores y en otras competencias, pero quedará la oportunidad de ver cómo será ahora en el Sudamericano buscando el cupo que resta para las ambiciones de Fabricio Coloccini y sus dirigidos.



Para Colombia, que no podrá contar con uno de sus grandes motorcitos en el terreno de juego y en la mitad de la cancha como lo es Jhojan Torres que recibió la tarjeta roja después de una doble amonestación contra Brasil, por lo cual, probablemente estará Juan Castilla cubriendo esa zona con Gustavo Puerta como el capitán y serán los encargados con la defensa de vulnerar el gran juego de Brayan Alcócer, quien es el autor de los goles de Venezuela a lo largo de todo el Sudamericano. Y sin duda alguna, los zagueros no pueden darle ninguna oportunidad de voltearse al goleador ni tampoco cometer una infracción en el área, puesto que es una de las características más importantes de Alcócer.

Héctor Cárdenas habló en rueda de prensa previa y sabe que no será un partido sencillo y más por las ilusiones que todavía tiene Venezuela: ganar o ganar es lo que piensa Fabricio Coloccini y sus dirigidos. No hay vuelta atrás y para los venezolanos la única carta es sumar de a tres. El combinado nacional por su parte, ya clasificado, espera clasificar con un buen puntaje sabiendo que podría continuar con la buena racha de solo perder un partido a lo largo del Sudamericano contra Uruguay y empatar contra Brasil en los dos partidos disputados.



Héctor Cárdenas sostuvo que, “es importante la impresión que debemos dejar acá, la responsabilidad de nuestros deportistas de competir como se deben, dimos un paso, no es suficiente y todos quieren permanecer acá, porque para todos ellos el cerrar este Sudamericano con una victoria, nos llenará de mucha más confianza”. Además, dio pistas a cambios en el arco, con Cristian Santander y Alexei Rojas luchando contra Luis Marquínes, pero es algo que se definirá en la noche previa.





Sobre posibles cambios en la nómina en general, Héctor Cárdenas referenció, "no ha habido misterio, si evalúan el desempeño de los atletas partido a partido se ha dado continuidad a los que se han destacado y que consideramos como indicados para cada juego de acuerdo a la lectura de los rivales. Mañana no será la excepción. Los jugadores han sentido la competencia y algunos tienen molestias atendidas desde el departamento médico para que puedan cerrar el campeonato de buena forma”.



Pero, con la ausencia de Jhojan Torres, seguramente la nómina de la Selección Colombia no tendrá tantos cambios como se esperan, pues con estadio lleno y a una hora más tempranera e inédita en este certamen para el combinado nacional, querrán ganar y ser el calvario de Venezuela, su clásico rival en Sudamérica. Por esta razón, Juan Castilla podría estar acompañando a Gustavo Puerta y de ahí en adelante, los mismos que han venido actuando seguramente, con la duda de Miguel Monsalve o Daniel Luna como inicialistas.



Alineación probable:



Luis Marquínes; Édier Ocampo, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar; Juan Castilla, Gustavo Puerta, Alexis Castillo Manyoma, Óscar Cortés, Daniel Luna/Miguel Monsalve y Jorge Cabezas. DT: Héctor Cárdenas.



Fecha: domingo 12 de febrero

​Hora: 4:00 P.M.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

TV: Caracol TV, RCN TV y Telepacífico