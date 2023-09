Colombia no lució pero celebró: figura y destacados en debut, 1x1

Colombia ganó 1-0 contra Venezuela y es, prácticamente, el resumen del debut. Se extrañó la intensidad de antaño, la efectividad goleadora, la creatividad, pero se sumaron tres puntos de local, que son vitales en Eliminatorias. Así los vimos 1x1:

Camilo Vargas-6

Un puñetazo en el primer tiempo salvador y fortuna por la falta de puntería de los venezolanos. Cumplió.



Daniel Muñoz-6

Con lo justo sacó un par de balones, hizo valer su experiencia. Mejor en salida que en el retroceso.

​

Yerry Mina-5

Se notó en los duelos directos su falta de competencia, volvió mal un par de veces y causó preocupación.



Jhon Lucumí-6

Tuvo que cubrir los fallos de su compañero y ahí se comprometió algunas veces; eso sí, en duelos hombre a hombre se hizo importante

​

Deiver Machado-5

Un gran socio en la salida, como todos esperaban; un hueco importante en el regreso, lo que Venezuela vio pronto y atacó siempre. La historia de siempre en el lateral izquierdo de Colombia...



Jefferson Lerma-6

Tremendo despliegue para cubrir el medio pues poco le ayudó su compañero de zona

​

Matheus Uribe-5

Un primer tiempo esperando que sea la opción de pase para los atacantes, un segundo con más movilidad. Se sigue esperando su mejor versión en Selección.. ¿no importa cuándo lo leas?



Juan Guillermo Cuadrado-5

Lo poco que generó Colombia en el arranque fue gracias a él, pero siempre careció de socios, tuvo que volver a su defensa y ahí se desperdició.



Jhon Arias-6

Su sacrificio, su lucha y alguna opción que no llegó a rematar porque siempre lo anticiparon los defensores venezolanos Lo mejor, las asistencia en el gol de Borré

​

​Luis Díaz-6

El corazón, el sacrificio, el picante de siempre cuando la pelota llega a sus pies, pero le faltó precisión esta vez y dos veces cayó en fuera de lugar.



Rafael Santos Borré-7

El salvador, por fin jugando como número 9. Marcó el gol de la victoria en gran centro de Arias y durante todo el juego fue el monumento al sacrificio de todos los partidos



Carrascal por Cuadrado- 8

Minuto 45

Un partido sin él y otro radicalmente distinto tras su presencia. Lideró al sociedad con Arias y Borré en el gol, le puso un par de lindos pases a Díaz, siempre llegó acompañando las jugadas atento a los rebotes.. ¡y eso que apenas se bajó del avión!



James por Arias-6

Minuto 74

Chispazos de talento, una asistencia que no capitalizó Díaz y aplausos de la tribuna. No ganó ningún duelo.



Durán por Borré-6

Minuto 74

Desperdició el segundo sobre el final pero estuvo siempre donde le corresponde, cazando oportunidades



Barrios por Uribe-6

Minuto 84

La seguridad, en el final del partido para auxiliar a Lerma y asegurar la victoria.



Sinisterra por Díaz-5

Minuto 86

Casi no tuvo tiempo de tocar la pelota, otra vez será con más minutos