Las conclusiones de Queiroz tras los partidos amistosos en EE.UU.

La Selección Colombia jugó dos partidos amistosos por Estados Unidos y utilizó a 22 de los 24 futbolistas que convocó Carlos Queiroz. Al final del partido contra Venezuela, el entrenador dio sus conclusiones y el balance de los amistosos del septiembre, aunque vendrá una nueva convocatoria en octubre y noviembre.

Análisis del partido contra Venezuela: Hablando del partido contra Venezuela fue un buen partido. Jugamos bien el primer tiempo. Queríamos experimentar otras soluciones, con una defensa más agresiva en el ataque y fue un fútbol que nos ayudó a que Venezuela no hiciera nada en el primer tiempo. Fue una oportunidad para que todos jugaran. Los cambios no fueron por estrategia, sino para mantener la organización y la identidad del equipo. Fue un buen partido, pero mal resultado.



Conclusión de la gira: La gira salió muy bien y ganamos más conocimiento de los jugadores. El equipo y el jugador crecen en identidad. Empezaron ocho de los que terminaron contra Brasil y no se notaron los cambios porque la actitud va en crecimiento. Cada vez somos más sólidos y eficientes. Esta es la primera parte de la preparación que continuará en octubre y noviembre.



La definición: Hay que continuar trabajando en ese punto. El primer tiempo pudo terminar 3-0 y era un resultado amable para Venezuela; pero nos causó mucho daño el esfuerzo físico. Cuando pasan 60 minutos sin hacer gol, se baja en la parte mental; en cambio el equipo que se salvó termina mejor y puede anotarnos.



Los laterales y Yairo: jugaron muy bien. Luis y Borja salieron muy bien; Cuadrado y Yairo Moreno se complementaron muy bien. En los primeros minutos construimos jugadas de ataques muy bonitas, así tenemos que seguir, pero lo importante era ver cómo articulaban esas jugadas y no perder en la parte defensiva.



Lo que quiere en su equipo: Hay una conciencia colectiva sobre las responsabilidades de cada uno en sus posiciones. Cada uno entiende que detrás de la camiseta hay un país detrás de ellos. Procuro que tengamos una identidad cuando no tengamos el balón y cuando lo tengamos. Que sepan qué hacer. Eso no es fácil, vamos despacio y estamos creciendo.