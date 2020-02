EN VIVO: Colombia, con todo en contra: ya pierde 1-0 contra Uruguay

¡Todo listo! Colombia y Uruguay abren la jornada final del Preolímpico 2020, este domingo en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Minuto 27- Gol de Uruguay.. Terrible error de Atuesta, que le deja el balón a Ramírez en los pies y este solo remata arriba para castigar a Ruiz.



Minuto 25- Durísimo golpe contra Benedetti: choque contra rival y no puede apoyar la pierna en el suelo... Se va a ir lesionado. ¡Que mala fortuna!



Minuto 21- Colombia equivoca la entrega una y otra vez y eso facilita la tarea de marca de los uruguayos, que metieron miedo en la pérdida pelota de Atuesta en el medio



Minuto 11- Tiro libre de Uruguay en una de sus primeras incursiones en el área de Colombia. Una falta en ataque conjura el peligro



Minuto 10- Ilusiona Carrascal con un robo de pelota contra la raya, pero lo traban justo y en el taco del rebote gana el arquero uruguayo.



Minuto 7- Fuerte manotazo da en la boca de Nicolás Benedetti y lo hace sangrar. No se pitó la falta.



Minuto 2- ¡Pudo ser Atuesta! Buena salida de Colombia pero le faltó al volante acompañamiento: no esperaba Carrascal ese pase...



¡Rueda la pelota en Bucaramanga!



Colombia tiene tres novedades con respecto a la nómina que perdió 2-1 contra Argentina en la penúltima fecha, cuando se comprometió seriamente la clasificación a los Olímpicos de Tokio.





Además de una victoria en su partido, el equipo de Arturo Reyes requiere que Brasil no derrote a Argentina en el duelo de fondo. Los 'gauchos', que tienen varias bajas, ya son campeones del Preolímpico y tienen uno de los dos boletos disponibles para la Olimpiada.