¿Qué tantas novedades? Así jugaron Colombia y Uruguay su último duelo

Desde aquella estrepitosa caída en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia y Uruguay no han vuelto a enfrentarse por ninguna competencia. La revancha llegó antes de lo previsto y el próximo sábado, la tricolor buscará "sacarse la espinita" en los cuartos de final de Copa América. Ambas selecciones llegan con novedades en sus nóminas, en relación a ese último duelo por la Eliminatoria, que terminó 0-3 a favor de la celeste.

Aquel 13 de noviembre, el entonces seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, jugó con David Ospina en el arco. En el cuarteto posterior estuvieron Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica. El medio campo tuvo la presencia de Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y James Rodríguez, y en el frente de ataque estuvieron Luis Muriel y Duván Zapata.



También le dio minutos a Luis Díaz, Alfredo Morelos y Edwin Cardona. De esta nómina que empleó frente a los uruguayos se tendrán varias bajas para el duelo de Copa. Juan Cuadrado no estará, pues pagará fecha por acumulación de tarjetas. Jeison Murillo y Johan Mojica, los otros hombres de la defensa, no fueron tenidos en cuenta por Reinaldo Rueda. Las otras dos ausencias son en el medio campo. Jefferson Lerma y James Rodríguez, no están por decisión técnica.



En lo que respecta a Uruguay, en aquella goleada estuvieron Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz; Édison Cavani y Luis Suárez.



En relación al equipo que viene jugando en Brasil la Copa América, Óscar Washington Tabarez le está dando protagonismo a los mediocampistas Federico Valverde y Matías Vecino, mientras que otros hombres como Alexis Rolín, exjugador del DIM, y Damián Suárez, no fueron tenidos en cuenta esta vez.



La celeste viene de jugar frente a Paraguay con un solo hombre un punta (Cavani), y a Luis Suárez lo dejó para el complemento. También tiene a su arquero titular, Fernando Muslera, mientras que Campaña, quien estuvo en el 0-3 en Barranquilla, aparece como emergente. Sin embargo, a diferencia de Colombia, Uruguay cuenta con sus grandes figuras para este encuentro.