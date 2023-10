Colombia 1x1, así se esfumó triunfo: el que no los hizo, los vio hacer

La Selección Colombia igualó 2-2 contra Uruguay en su tercera salida en las Eliminatorias al Mundial 2026, la historia de lo que pudo ser y no fue.

El equipo nacional superó sus propias fallas en el arranque, se adelantó con mucho corazón en el marcador, pero no pudo defender su ventaja por sus propios errores y la intención siempre ofensiva de su rival, que no sufrió el calor. Así jugó Colombia 1x1:

​

Camilo Vargas-6

Era la gran figura de Colombia con al menso cuatro atajadas salvadoras, pero no tuvo suficiente respaldo y sobre el final vio una tarjeta roja justa por falta a Araújo.



Santiago Arias-5

Desconectado y dando ventajas por su banda en el arranque pero autor de la asistencia a James.



Carlos Cuesta-4

Contagiado por la inseguridad en el regreso de los suyos, poco sincronizado con Sánchez, lo superó la pelota en el empate uruguayo.



Dávinson Sánchez-4

Incómodo por la zona izquierda, impreciso en un par de cierres al inicio, lento y desacoplado con su cuarteto posterior en el regreso. Tuvo una opción sobre el final para anotar.



Frank Fabra-4

Otro que no entendió los movimientos de sus compañeros, que lució lento en el mano a mano y no tuvo protagonismo ofensivo.



Matheus Uribe-6

Lo salvó el gol porque fue poco asociativo, lució perdido en el primer tiempo y no fluyó con Arias por el lateral derecho



Wilmar Barrios-6

Tuvo que multiplicarse para cubrir todo el medio campo, ante la confusión de Uribe y Arias. Por poco provoca un gol en contra en una indecisión en el área, pero se recompuso y a pura experiencia salvó el día



Jhon Arias-6

Perdido tirado a la izquierda pero paciente para ir encontrando espacios en el intercambio posicional con Díaz y dándole a James el pase del 1-0. Estrelló una pelota en el travesaño.



James Rodríguez-7

Lo mejor de la selección nacional: se echó el equipo encima, dirigió, organizó, marcó y asistió y fue el show de magia que esperaba la tribuna. Estrelló un balón en el palo. Una pena que sus compañeros no hubieran defendido la victoria.



Rafael Santos Borré-5

Un muy gris partido, sin una sola opción de gol, arrollado por la confusión del equipo en el primer tiempo pero impreciso cuando fue su turno de resolver. Le ganó Mele el único mano a mano.



Luis Díaz-5

Otro partido esperando su lucimiento: sacrificado en la marca, protagonista en el gol del 2-1 parcial, pero luego lució muy impreciso desperdició una opción clarísima en el mano a mano con Mele, que al final se extrañó.



Richard Ríos-6

Minuto 66 por Uribe

Inquieto, ambicioso y bien sintonizado con Arias y Díaz



Jorge Carrascal-5

Minuto 79 por James

No pesó mucho en el partido, no llegó a asociarse bien



Luis Sinisterra-5

Minuto 79 por Borré​

Un remate desviado y poco más



Álvaro Montero-6

Minuto 88- por Vargas

No logró atajarle el penalti a Núñez y luego no fue muy exigido