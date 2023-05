Colombia sigue invicto en Mundial y quedó líder sólido de su grupo

La Selección Colombia Sub 20 tenía otro duro reto antes de comenzar su travesía en los duelos de eliminación directa y contra Senegal buscaban una victoria que los dejara en el primer lugar del grupo C del Mundial juvenil. Al final, la tricolor logró empatar el juego y terminaron líderes con siete puntos.

Los de Héctor Cárdenas comenzaron bien el juego contra los senegaleses, pero no lograron aprovechar sus acercamientos con Tomás Ángel, quien fue uno de los que más insistió en esos primeros minutos.



Sin embargo, Senegal salió con su actitud agresiva y lograron también hacer daño a Colombia, donde de a poco fueron tomando confianza para llegar al arco de Luis Marquinez.



Esa intención de los africanos se sintió sobre el minuto 30, donde Mamadou Lamine Camara logró aprovechar un error defensivo ocasionado por Kevin Mantilla y se fue en solitario hacia donde estaba Luis Marquinez. El senegalés definió de gran manera al centro del área y terminó decretando el 1-0 sobre los colombianos.



Tras ese gol, Colombia no logró llegar con jugadas peligrosas y Senegal terminó un poco mejor esa primera parte, donde metieron más sustos con otros jugadores, pero no lograron definir.



Para el segundo tiempo Colombia volvió a tomar la iniciativa en esos primeros minutos del complemento, pero los africanos se mantuvieron justos en defensa y no dejaron florecer las jugadas de la tricolor.



Senegal empezó a aplicar su estilo de juego que ha sido marcado en este Mundial Sub-20 y con contragolpes empezaron a atacar para ir por el segundo gol que los dejara tranquilos.



Sin embargo, Colombia despertó y empezaron a calentar el empate tras remates de Andrés Salazar y Tomás Ángel, quienes después del minuto 60 lograron inquietar el arco de Mamour Ndiaye, quien en varias ocasiones atajó de gran manera para evitar caer su portería.



Sobre el final, Colombia logró imponerse en el marcador a través de Óscar Cortés, quien definió por encima del arquero de Senegal para el 1-1.



Con el empate, Colombia se ubicó primero tras la victoria 2-2 de Israel frente a Japón y con siete puntos selló el primer lugar del grupo C.