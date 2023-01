Colombia fue otro en el complemento con los cambios: análisis

La Selección Colombia debutó en el Sudamericano Sub-20 bajo las órdenes de Héctor Cárdenas y con la ilusión de sacar la victoria en el primer partido. Los colombianos son anfitriones del torneo juvenil y quieren clasificar a la siguiente fase que será el último camino para entregar cuatro cupos para el Mundial de la categoría a disputarse en el 2023 en Indonesia. El sueño está latente pese al empate, pues apenas está comenzando el sueño en Cali.



Con la ausencia de Jhon Jáder Durán, a Héctor Cárdenas le tocó alinear una selección con Ricardo Caraballo al lado de Juan David Fuentes y ninguno de los dos llamados a atacar fue determinante para cambiar un primer tiempo que inició con gol de Paraguay desde temprano. Fuentes fue acomodado por el centro y por la banda izquierda y no generó peligro.

La cara mejoró en el segundo tiempo con los cambios que Héctor Cárdenas puso. Uno de ellos fue Miguel Monsalve quien parecía ganar todas las cartas para ser titular por su buen paso en el Deportivo Independiente Medellín. Fue el diferente en el complemento y de sus pies llegó el empate que permitió que el combinado nacional se quedara con una unidad cuando más lo necesitaba.



Análisis del empate de la Selección Colombia Sub-20:



La caída en el marcador: apenas pasaron seis minutos cuando un remate de Paraguay terminó en una mano de Gustavo Puerta. El capitán de la Selección Colombia puso su brazo para protegerse del balonazo, y en ese momento, el árbitro central amonestó al colombiano y decretó la pena máxima que concretó Allan Wlk. La apertura en el marcador motivó a los paraguayos, mientras que, al contrario de lo que se pensaba, mermó a los locales que no pudieron sostener el control en la primera parte. Los guaraníes se fueron arriba y como pudieron los dirigidos por Héctor Cárdenas se fueron al descanso con el resultado muy corto para lo que mostraron.



Pocas acciones de riesgo: contadas fueron las oportunidades que tuvo la Selección Colombia, mientras que Paraguay se volcó al ataque buscando aumentar. Con un remate lejano de Alexis Castillo Manyoma que pasó cerca del pórtico rival, y un cabezazo de Castillo Manyoma que Ángel González salvó y en el rebote también atajó lo que pudo ser el empate, no volvieron a llegar, por lo menos no en la primera parte. Ya en el segundo tiempo las variantes llegaron en buen momento y mejoró la faceta ofensiva con Miguel Monsalve sobre todo. Los delanteros no fueron peligrosos, no en vano, el gol llega de un volante.

Ausencia de Jhon Jáder Durán y Tomás Ángel: ya es tarde para lamentarse, y aunque Tomás poco protagonismo tiene en Atlético Nacional, es el goleador del proceso de la Sub-20 con ocho goles sacándole una considerable diferencia a sus compañeros. El jugador del momento, Jhon Jáder Durán también hizo falta por su altura, su corpulencia para aguantar un balón y su buen juego. La dupla de Ricardo Caraballo y Juan David Fuentes no fue lo esperado y Alexis Castillo Manyoma tampoco contó con esa suerte.



Los cambios en el segundo tiempo: todos aportaron lo suyo en el complemento. Héctor Cárdenas mandó en el entretiempo a Juan Castilla y a Miguel Monsalve, este último quien envió un mensaje claro para los próximos partidos. Queda más que claro que Monsalve debe ser titular, pues fue quien le cambió la tónica al juego como el gran líder juntándose con sus compañeros y en la primera acción asistió a Daniel Luna con un magistral pase y el del Cali definió de gran factura para igualar. Castilla le dio aire a Colombia aportando su equilibrio en el mediocampo. Luego entraron Jorge Hurtado y Óscar Cortés, el primero ganó duelos aéreos pero poco pudo aportar ofensivamente y el segundo tuvo una oportunidad sobre el final, pero Ángel González salvó. Isaac Zuleta también entró pero poco balón tocó desde que ingresó a los 83 minutos.



Mejorar en defensa y encontrar socios: queda claro que cuando está Miguel Monsalve es el guía de la Selección Colombia, pero cuando no está, también hay urgencias y se evidencia muy poca creación. Edier Ocampo fue el mejor socio de Monsalve en el terreno de juego y puede ser una alternativa para los próximos partidos con el volante del Deportivo Independiente Medellín, quien debe aparecer detrás del '9' como lo hizo con el cambio sacando a Juan David Fuentes y dejando a Ricardo Caraballo esperando los pases del mediocampista. En cuanto a la defensa, sobre todo en la primera parte lució desconectada y tuvo que acudir a la urgencia de Kevin Mantilla en una acción para cerrar el segundo gol cantado. Preocupa la parte de atrás para el futuro.