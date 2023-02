¿Historial a favor? Últimos cinco partidos Colombia vs Paraguay Sub-20

Ya se enfrentaron en el Sudamericano Sub-20 que se desarrolla en la ciudad de Cali y que dará cuatro cupos finales para el Mundial de Indonesia, sin embargo, ahora en el Hexagonal Final todo es distinto y los colombianos esperan obtener sus primeros tres puntos, y de hecho, sus primeras unidades en este camino, puesto que salieron derrotados ante Uruguay en el debut en esta fase.



La Selección Colombia Sub-20 dirigida por Héctor Cárdenas tendrá una dura prueba en la que deberá sacar el resultado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. No hay más tiempo después de ese desliz contra Uruguay, mientras que Paraguay debutó con un empate a un tanto con Venezuela sumando su primera unidad en este camino del Hexagonal Final.

Vale la pena mencionar que Colombia ha venido de menos a más, pero con la gran problemática de no tener gol. No obstante, logró empatarle un durísimo partido a Paraguay en la fase de grupos sembrados con Brasil, Argentina y Perú. Brasileños, paraguayos y colombianos alcanzaron los tres cupos iniciales para pasar a la siguiente fase y ahora buscar cuatro para el Mundial de la categoría en Indonesia en 2023. No pueden caer si quieren seguir con las aspiraciones completas en lo que queda y los guaraníes serán nuevamente sus rivales con la necesidad y el objetivo de sacar tres unidades vitales.



Con la duda de quién será el delantero de Héctor Cárdenas entre la carencia goleadora de Isaac Zuleta, Juan David Fuentes, uno de los autores de un tanto y Ricardo Caraballo, el que ha tenido la confianza y al parecer la seguirá teniendo desde el arranque, Colombia debe ganar sí o sí para no perder las ilusiones de, primero, quedar campeón y segundo, que seguramente es lo más importante, conseguir uno de los cuatro cupos para el certamen mundialista de Indonesia.

Colombia enfrentará a Paraguay a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en donde necesitan las unidades los dirigidos por Héctor Cárdenas. ¿El historial a quién favorece? Pues hablar de toda la historia desde el 1958 cuando inició el camino de las selecciones juveniles en el Sudamericano sería difícil, pero los últimos cinco compromisos marcan el dominio de la Selección Colombia que ha igualado en tres de ellos y ha cosechado dos victorias.



Últimos cinco antecedentes:



1) Colombia Sub-20 1-1 Paraguay Sub-20 19 Ene, 2023 Sudamericano Sub-20

2) Colombia Sub-20 1-1 Paraguay Sub-20 18 Ene, 2017 Sudamericano Sub-20

3) Paraguay Sub-20 0-0 Colombia Sub-20 26 Ene, 2015 Sudamericano Sub-20

4) Colombia Sub-20 2-1 Paraguay Sub-20 3 Feb, 2013 Sudamericano Sub-20

5) Paraguay Sub-20 0-1 Colombia Sub-20 9 Ene, 2013 Sudamericano Sub-20